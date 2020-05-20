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Накрыто к обеду.

Комбинаты школьного питания ждет проверка

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200520/30309925/kombinaty-shkolnogo-pitaniya-zhdet-proverka.html

В администрации Кишинева решили всерьез заняться качеством рациона в учебных заведениях страны: для этого проведут аудит нескольких центров, которые обеспечивают едой 40 тысяч школьников.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Счетная палата проведет финансовый аудит пяти комбинатов школьного питания муниципия Кишинев, об этом заявил на своей странице в соцсетях примар столицы Ион Чебан. 

Столовая
© Sputnik / Александр Кряжев
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"Хочу увидеть, как обстоят дела на самом деле, и понять, как мы можем улучшить деятельность этих учреждений, а также весь процесс обеспечения школьников едой, потому что это касается здоровья наших детей", - пояснил градоначальник.

По его словам, представители Счетной палаты сообщили, что ранее им чинили препятствия в проведении качественного аудита.

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"Попросил, чтобы меня лично информировали о таких случаях, а ответственные вице-примары будут следить за ситуацией. Люди должны знать, какова реальное положение дел", - добавил Чебан. 

Он отметил, что все ответственные службы должны действовать оперативно и эффективно в данном вопросе, чтобы на стол детей в учебных заведениях более не попадала некачественная еда.

На данный момент пять этих комбинатов обеспечивают едой около 40 тысяч школьников.

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