18:22 20 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.81
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.67
Поиск
Валентина Булига

Валентина Булига возглавит Национальную страховую медицинскую компанию

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
103 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200520/30310573/valentina-buliga-vozglavit-natsionalnuyu-strakhovuyu-medkompaniyu.html

В правительстве утвердили ряд кадровых перестановок. Одно из назначений касается места руководителя национальной системы страховой медицины.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Валентина Булига назначена генеральным директором Национальной компании медицинского страхования (НКМС). Такое решение было принято на заседании правительства в среду.

Больница имени Валентина Игнатенко, Кишинев
© Sputnik / Vladimir Polusatov
В Молдове началась оплата полисов медстрахования на 2020 год

"Добро пожаловать, желаем успехов, вы прекрасный специалист", - такими словами приветствовал назначение премьер Кику.

Должность стала вакантной после того, как Анжела Белобров подала в отставку. Она заняла место главы НКМС в декабре 2019 года вскоре после отставки правительства Майи Санду.

Решено официально: названа стоимость полиса медстрахования в 2020 году>>>

"От имени всего правительства благодарим предыдущего директора компании за отлично выполненную работу в тот период. Она продолжит работу в центральной публичной власти, поскольку она хороший специалист", - добавил глава кабмина.

Валентина Булига до настоящего момента была советником парламентской фракции Демократической партии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Калестру: вот куда идут деньги фонда медицинского страхования
Валентина Булига: Система социальной защиты требует модернизации


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пионеры Самарканда, 1969 год.
Жизнь советских пионеров в цвете
Полосы для общественного транспорта и велосипедистов: где они появятся.
Полосы для общественного транспорта и велосипедистов: премьера в Кишиневе
Политический туризм
"Политический туризм" в парламенте Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться