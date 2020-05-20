Валентина Булига возглавит Национальную страховую медицинскую компанию

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Валентина Булига назначена генеральным директором Национальной компании медицинского страхования (НКМС). Такое решение было принято на заседании правительства в среду.
"Добро пожаловать, желаем успехов, вы прекрасный специалист", - такими словами приветствовал назначение премьер Кику.
Должность стала вакантной после того, как Анжела Белобров подала в отставку. Она заняла место главы НКМС в декабре 2019 года вскоре после отставки правительства Майи Санду.
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"От имени всего правительства благодарим предыдущего директора компании за отлично выполненную работу в тот период. Она продолжит работу в центральной публичной власти, поскольку она хороший специалист", - добавил глава кабмина.
Валентина Булига до настоящего момента была советником парламентской фракции Демократической партии.
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