Ион Кику: реакция на обращение священнослужителей

Кишинев, 20 мая - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику отреагировал на обращение, направленное ему и членам Комиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении. В нем члены синода Православной церкви Молдовы отмечают, что "с глубокой печалью и прискорбием ознакомились с новыми положениями об ограничениях для проведения церковных богослужений, действующих до 30 июня текущего года".

"Ничто не может гарантировать, что наше участие в службе исключает риск и любые опасности. Мы знаем, что верующие люди тоже могут заболеть. В то же время ни магазины, ни парки, ни пляжи, ни террасы, ни другие общественные места, вновь открывшиеся за это время, не являются стерильными на все сто процентов", - говорится в послании.

Его авторы подчеркивает, что ценят действующие меры безопасности в Молдове, но считают "что ограничения в отношении участия верующих в церковных богослужениях необходимо пересмотреть и дать верующим возможность молиться в церквях, как они это делали до сих пор".

В то же время, синод выступает против возможной обязательной вакцинации от COVID-19, высказывая предположение о том, что будущий препарат для инъекций будет содержать "наночипы".

Глава молдавского правительства высказал мнение по поводу обращения членов синода в социальной сети.

"Прости меня, Господи, и убереги от грехов. Дай мне разум и силы реагировать мудро и спокойно на такое. Давайте будем милосердными и понимающими. С каждым из нас может случиться то, что наш разум окажется затуманен силой инстинктов и искушений", - написал Кику на своей странице в Facebook.

Премьер призвал граждан Молдовы молиться "за ясность ума и здоровье людей, в том числе чиновников и служителей церкви".

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