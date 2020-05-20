Глава МВД Молдовы Павел Войку вернулся на работу после излечения от COVID-19

Министр внутренних дел возобновил свою деятельность после пройденного на дому курса лечения от коронавируса.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Глава МВД Молдовы Павел Войку вернулся к выполнению служебных обязанностей, получив отрицательный результат теста на коронавирус после амбулаторного лечения от COVID-19. В первый день работы чиновник вручил специальные награды и дипломы сотрудникам медицинской службы системы МВД, задействованным в оказании первой помощи и лечении сотрудников ведомства.

"Мы прошли довольно сложный период, а чрезвычайное положение стало испытанием на выносливость и мужество для наших сотрудников. Впереди нас ждёт работа, и, чтобы добиться успехов, мы должны поддерживать друг друга, оставаться единой и сплоченной командой", - написал Войку на своей странице в Facebook.

По его словам, врачи, полицейские, карабинеры - это те люди, которые находились и продолжают находиться на страже здоровья и безопасности граждан

Министр внутренних дел поблагодарил своих коллег из медицинской службы и управления полиции Кишинева за их профессионализм и преданность делу, за их усилия. Войку подчеркнул, что на собственном опыте узнал, что значит забота и защита собственных коллег.

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В начале мая чиновник объявил, что у него обнаружили коронавирус. Войку не потребовалась госпитализация, он находился на домашнем лечении.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом достигло 6 тысяч 553. Количество активных случаев инфицирования составило 3 тысячи 372. За время пандемии от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 228 человек, а выздоровело 2 тысячи 953 пациента.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения, которое предварительно продлится до конца июня.

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