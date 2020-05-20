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Центр COVID-19 в Кишиневе.

Центр COVID-19 в Кишиневе продолжит свою работу - подробности

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1125)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200520/30315591/tsentr-covid-19-v-kishineve-prodolzhit-svoyu-deyatelnost.html

В ближайшее время Минздрав разработает и утвердит регламент, организационную схему и штатное расписание карантинного центра, действующего в столице Молдовы.

Кишинев, 20 мая - Sputnik. Центр COVID-19 в Кишиневе продолжит функционировать. Соответствующее решение было принято кабинетом министров в среду, 20 мая. 

"С учетом нынешней эпидемиологической ситуации и регистрации новых случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Молдова, Центр COVID-19 в Кишиневе не прекратит свою деятельность после отмены чрезвычайного положения, установленного в период с 17 марта по 15 мая 2020 года решением парламента", - уточняется в постановлении исполнительного органа власти.

В связи с этим в течение месяца Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы разработает и утвердит регламент, организационную схему и штатное расписание медцентра.

Тест на COVID-19.
© CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicela
COVID-19 в Молдове: зафиксированы еще 213 случаев

Центр COVID-19 был открыт в Кишиневе на территории выставочного центра Moldexpo согласно распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова №10 от 31 марта 2020 года.

В карантинном учреждении медицинские работники устанавливают случаи заражения коронавирусом нового типа, а затем перенаправляют инфицированных пациентов с COVID-19 в медико-санитарные центры, а также оказывают медицинскую помощь пациентам при подозрении на коронавирус или в случаях инфицирования им. 

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом достигло 6 тысяч 553. Количество активных случаев инфицирования составило 3 тысячи 372. За время пандемии от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 228 человек, а выздоровело 2 тысячи 953 пациента. 

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения, которое предварительно продлится до конца июня.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1125)

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