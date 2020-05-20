Центр COVID-19 в Кишиневе продолжит свою работу - подробности

В ближайшее время Минздрав разработает и утвердит регламент, организационную схему и штатное расписание карантинного центра, действующего в столице Молдовы.

Кишинев, 20 мая - Sputnik. Центр COVID-19 в Кишиневе продолжит функционировать. Соответствующее решение было принято кабинетом министров в среду, 20 мая.

"С учетом нынешней эпидемиологической ситуации и регистрации новых случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Молдова, Центр COVID-19 в Кишиневе не прекратит свою деятельность после отмены чрезвычайного положения, установленного в период с 17 марта по 15 мая 2020 года решением парламента", - уточняется в постановлении исполнительного органа власти.

В связи с этим в течение месяца Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы разработает и утвердит регламент, организационную схему и штатное расписание медцентра.

Центр COVID-19 был открыт в Кишиневе на территории выставочного центра Moldexpo согласно распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова №10 от 31 марта 2020 года.

В карантинном учреждении медицинские работники устанавливают случаи заражения коронавирусом нового типа, а затем перенаправляют инфицированных пациентов с COVID-19 в медико-санитарные центры, а также оказывают медицинскую помощь пациентам при подозрении на коронавирус или в случаях инфицирования им.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом достигло 6 тысяч 553. Количество активных случаев инфицирования составило 3 тысячи 372. За время пандемии от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 228 человек, а выздоровело 2 тысячи 953 пациента.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения, которое предварительно продлится до конца июня.

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