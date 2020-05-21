Летать в небе над Молдовой станет безопаснее: новая инициатива правительства

В кабинете министров Молдовы утвердили целевую Национальную программу, документ направят на рассмотрение в парламент.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Летать в небе над Молдовой станет более безопаснее - члены кабинета министров республики рассмотрели и утвердили программу, касающуюся усиления мер обеспечения надежности воздушных путешествий гражданскими авиарейсами.

Министр экономики и инфраструктуру Сергей Раилян сообщил, что стратегия вписывается в единый европейский план безопасности воздушных пассажироперевозок.

"Документ включает алгоритм сотрудничества зарубежных предприятий авиастроения с властями государства. В том числе предусмотрено создание комитетов различных уровней, которые будут заниматься вопросами безопасности полетов", - сообщил чиновник.

Раилян назвал новую стратегию документом высокой важности, разработанным на основании рекомендаций международных профильных организаций.

После принятия в правительстве, документ отправили на рассмотрение парламентариям, которым предстоит принять его в двух чтениях. Ответственность за практическую реализацию Нацпрограммы возложат на Орган гражданской авиации республики.

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