Будет ли Радоница в июне: что говорят представители церкви и эпидемиологи

В ближайшие недели в Молдове запланировано празднование Радоницы, но эпидемиологи все еще против массовых скоплений людей. В то же время служители церкви не приветствуют еще один перенос этого праздника.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Осталось менее трех недель до празднования Радоницы. Однако специалисты в области здравоохранения отмечают, что количество заражений COVID-19 в стране продолжает расти, и массовые мероприятия могут спровоцировать распространение вируса.

Президент Игорь Додон и Митрополит Владимир 9 апреля утвердили перенос мероприятий по случаю Радоницы на начало июня.

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Глава Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ заявил, что несмотря на возможную критику со стороны церкви и граждан, он не поддерживает массовые посещения кладбищ в настоящее время.

"Я против проведения этого праздника, потому что появятся скопления людей, именно таким образом возникают новые заражения. Останемся дома, ничего не случится", - пояснил Фуртунэ.

По его словам, усопших родственников можно вспоминать каждый день, а на кладбище следует ходить в любое другое время года, но не тогда, когда в стране коронавирус. Эпидемиолог считает, что риск заразиться еще достаточно велик, и пока продолжается рост количества новых случаев.

Пресс-секретарь Молдавской Митрополии Вадим Кейбаш заявил для Spunik Молдова, что еще один перенос этого праздника может спровоцировать волну недовольства церкви и прихожан.

В то же время он признал, что если власти объявят новую волну заражений осенью, то это может оставить граждан без Рождества и даже Крещения.

"Могу только тревожно все это прокомментировать. Накануне Пасхи Синод православной церкви Молдовы поприветствовал предложение президента для снижения риска заражений. Тогда эпидемиологи подсчитали, что пик выпадет как раз к Воскресенью Христову. Тогда решили, что отметим Радоницу в стране на Троицу", - объяснил Кейбаш.

Он уточнил, что в некоторых регионах, следуя старым традициям, отмечают Радоницу именно на Тройцу.

Премьер-министр Ион Кику, в свою очередь, заявил, что эпидемиологическая ситуация перед Радоницей обязательно будет проанализирована.

"Этот вопрос пока не обсуждался, но, думаю, это будет проанализировано ближе к событию. Важна текущая ситуация, каждый этап пандемии мы изучим, чтобы понять, насколько хорошо граждане усвоили все правила гигиены и защиты", - подчеркнул глава кабмина.

Эпидемиологам – членам Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении - предстоит принять важное решение в этой ситуации, такое заявление сделал советник премьер-министра Виталий Драганча.

Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну также пока никак не комментирует вопрос празднования Радоницы.

Пресс-секретарь Минздрава Кристина Стратулат объяснила, что решение будет приниматься лишь тогда, когда выскажутся все специалисты.

В начале апреля президент Молдовы Игорь Додон и Митрополит Владимир провели совместное заседание и приняли решение, что Радоницу в этом году отметят 6, 7 и 8 июня в канун Троицы.

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В период действия чрезвычайного положения в стране, то есть до 15 мая, был закрыт доступ на все кладбища страны, за исключением похорон, на которые пускали не более десяти человек.

В среду Синод православной церкви направил запрос премьеру с просьбой снять ограничение на участие прихожан в церковных службах раньше, чем 30 июня.

Представители церкви подчеркнули, что они понимают важность мер безопасности, которые были приняты до сих пор, но считают, что "в отношении участия верующих в богослужениях необходимо пересмотреть это решение, чтобы верующие могли молиться в церквях, как они это делали до сих пор".

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