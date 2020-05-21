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Мемориал Вечность

Мемориал "Вечность" в Кишиневе вновь зазвучал - колокол "поет" о павших

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200521/30317041/memorial-Vechnost-v-Kishineve-vnov-zazvuchal-kolokol-poet-o-pavshikh.html

Опасения многих жителей столицы в том, что фрагмент колокола памяти на мемориальном комплексе "Eternitate" (Вечность) был украден, не оправдались - теперь любой желающий может вновь услышать звон, напоминающий о тех, кто не вернулся с полей сражений.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. На мемориале воинской славы "Eternitate" (Вечность) в Кишиневе вновь можно услышать звон - "язык" колокола памяти вернули на место.

"Всем, кто переживал за судьбу колокола на мемориале: "язык" на месте, крепление восстановлено", - написал на своей персональной страничке в социальной сети Facebook председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Традиция троекратно звонить в колокол на мемориале появилась в 2005 году, когда он был установлен там в ходе модернизации комплекса. 

Ранее в молдавских СМИ сообщалось, что колокол на Мемориале воинской славы остался без "языка", а люди используют вместо него камень.

Ранее мемориал "Вечность" находился на капитальном ремонте. Согласно изначальному плану, на работы планировалось потратить до 4 миллионов леев. Ремонт должен был завершиться к 9 мая, но из-за пандемии коронавирусной инфекции сроки окончания работ были перенесены.

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Теги:
восстановление, колокола, Кишинев, мемориал


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