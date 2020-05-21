Мемориал "Вечность" в Кишиневе вновь зазвучал - колокол "поет" о павших

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. На мемориале воинской славы "Eternitate" (Вечность) в Кишиневе вновь можно услышать звон - "язык" колокола памяти вернули на место.
"Всем, кто переживал за судьбу колокола на мемориале: "язык" на месте, крепление восстановлено", - написал на своей персональной страничке в социальной сети Facebook председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Традиция троекратно звонить в колокол на мемориале появилась в 2005 году, когда он был установлен там в ходе модернизации комплекса.
Ранее в молдавских СМИ сообщалось, что колокол на Мемориале воинской славы остался без "языка", а люди используют вместо него камень.
Ранее мемориал "Вечность" находился на капитальном ремонте. Согласно изначальному плану, на работы планировалось потратить до 4 миллионов леев. Ремонт должен был завершиться к 9 мая, но из-за пандемии коронавирусной инфекции сроки окончания работ были перенесены.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>