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Тестирование в лаборатории.

Новые данные Минздрава: COVID-19 привел к новым жертвам в Молдове

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1130)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200521/30317883/novye-dannye-ot-minzdrava-covid-19-privel-k-novym-zhertvam-v-moldove.html

Всего за период эпидемии коронавирусом в Молдове заразились 6 тысяч 553 человека, в том числе в приднестровском регионе у 837 пациентов подтвердился этот диагноз.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. За минувшую ночь жертвами коронавируса нового типа стали еще четверо человек. Речь идет о трех женщинах из Кишинева (66, 63 и 47 лет), а также о мужчине из Бричан, который скончался в 78-летнем возрасте. У всех пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

Всего за минувшие сутки в больницы страны госпитализировали 85 человек с подозрением на коронавирус нового типа.
© AFP 2020 / Wojtek Radwanski
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Из общего числа пациентов, проходящих лечение от COVID-19, 266 находятся в тяжелом состоянии, в том числе 21 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. В состоянии средней степени тяжести в стационарах лежат 545 граждан страны, опасности для жизни и возникновения сопутствующих осложнений у других пациентов нет.

Но есть и хорошие новости - за минувшие 24 часа полностью выздоровели еще 136 человек, которых выписали из стационаров. Общее число излечившихся от COVID-19 в Молдове составило 3 тысячи 89 человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1130)

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Теги:
жертвы, статистика, эпидемия, Молдова, коронавирус


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