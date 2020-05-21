Новые данные Минздрава: COVID-19 привел к новым жертвам в Молдове

Всего за период эпидемии коронавирусом в Молдове заразились 6 тысяч 553 человека, в том числе в приднестровском регионе у 837 пациентов подтвердился этот диагноз.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. За минувшую ночь жертвами коронавируса нового типа стали еще четверо человек. Речь идет о трех женщинах из Кишинева (66, 63 и 47 лет), а также о мужчине из Бричан, который скончался в 78-летнем возрасте. У всех пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

Всего за минувшие сутки в больницы страны госпитализировали 85 человек с подозрением на коронавирус нового типа. © AFP 2020 / Wojtek Radwanski Ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом при разговоре

Из общего числа пациентов, проходящих лечение от COVID-19, 266 находятся в тяжелом состоянии, в том числе 21 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. В состоянии средней степени тяжести в стационарах лежат 545 граждан страны, опасности для жизни и возникновения сопутствующих осложнений у других пациентов нет.

Но есть и хорошие новости - за минувшие 24 часа полностью выздоровели еще 136 человек, которых выписали из стационаров. Общее число излечившихся от COVID-19 в Молдове составило 3 тысячи 89 человек.

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