Несмотря на карантин - сотни граждан Молдовы возвращаются из-за рубежа

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. По данным Пограничной полиции, за минувшие сутки государственные рубежи республики пересекли 3 тысячи 979 человек, из которых тысяча 672 человека прибыли в Молдову.
Наиболее оживленным оказался контрольно-пропускной пункт Леушены - Албица на границе с Румынией, этот участок пересекли тысяча 179 граждан страны, еще 493 наших соотечественника вернулись в республику через украинско-молдавский КПП Атаки - Могилев-Подольский.
С 17 мая временно запрещен въезд на территорию страны иностранных граждан, за исключением тех, кто имеет вид на жительство в республике.
В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения, которое предварительно продлится до конца июня.
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