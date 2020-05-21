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Контрольно-пропускной пункт

Несмотря на карантин - сотни граждан Молдовы возвращаются из-за рубежа

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1132)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200521/30318032/nesmotrya-na-karantin-sotni-grazhdan-moldovy-vozvraschayutsya-iz-za-rubezha.html

Граждане Молдовы продолжают возвращаться на родину. Каждый из въехавших на территорию республики должен провести 14 дней в самоизоляции из-за опасности распространения коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. По данным Пограничной полиции, за минувшие сутки государственные рубежи республики пересекли 3 тысячи 979 человек, из которых тысяча 672 человека прибыли в Молдову. 

Наиболее оживленным оказался контрольно-пропускной пункт Леушены - Албица на границе с Румынией, этот участок пересекли тысяча 179 граждан страны, еще 493 наших соотечественника вернулись в республику через украинско-молдавский КПП Атаки - Могилев-Подольский.

Лазер.
© CC0 / Pixabay / SD-Pictures
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Ни у одного из прибывших в Молдову граждан не было симптомов заражения COVID-19. Всего граждане страны заполнили тысячу 672 заявления о необходимости наличия или приобретения полиса обязательного медицинского страхования в течение 72 часов после пересечения государственной границы.

С 17 мая временно запрещен въезд на территорию страны иностранных граждан, за исключением тех, кто имеет вид на жительство в республике.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения, которое предварительно продлится до конца июня.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1132)

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Теги:
возвращение, граждане, Молдова, граница


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