Несмотря на карантин - сотни граждан Молдовы возвращаются из-за рубежа

Граждане Молдовы продолжают возвращаться на родину. Каждый из въехавших на территорию республики должен провести 14 дней в самоизоляции из-за опасности распространения коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. По данным Пограничной полиции, за минувшие сутки государственные рубежи республики пересекли 3 тысячи 979 человек, из которых тысяча 672 человека прибыли в Молдову.

Наиболее оживленным оказался контрольно-пропускной пункт Леушены - Албица на границе с Румынией, этот участок пересекли тысяча 179 граждан страны, еще 493 наших соотечественника вернулись в республику через украинско-молдавский КПП Атаки - Могилев-Подольский.

Ни у одного из прибывших в Молдову граждан не было симптомов заражения COVID-19. Всего граждане страны заполнили тысячу 672 заявления о необходимости наличия или приобретения полиса обязательного медицинского страхования в течение 72 часов после пересечения государственной границы.

С 17 мая временно запрещен въезд на территорию страны иностранных граждан, за исключением тех, кто имеет вид на жительство в республике.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения, которое предварительно продлится до конца июня.

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