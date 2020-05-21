КС рассматривает законность назначения генпрокурора: Цуркана отстранили

По запросу одного из депутатов заседание Конституционного суда по вопросу законности внесения поправок в закон "О прокуратуре" и назначения и.о. генпрокурора проходит без одного судьи.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Конституционный суд (КС) рассматривает в четверг законность назначения и.о. генерального прокурора Думитру Робу и поправок к закону "О прокуратуре", которые касаются назначения генпрокурора и его заместителя. Заседание проходит без одного судьи - Владимира Цуркана.

С требованием рассматривать запрос без Цуркана выступил депутат парламентской группы Pro Moldova Сергей Сырбу.

По его мнению, Цуркан не должен участвовать в этом заседании, поскольку на момент подачи запроса в КС являлся депутатом.

"Нормативные акты по этому вопросу начали рассматривать еще в период, когда Владимир Цуркан был депутатом парламента. Думаю, что он проголосовал по этому вопросу еще на заседаниях парламента 19 и 30 июля 2019 года. Считаю, что он уже высказал позицию и не должен участвовать в сегодняшнем заседании", - пояснил Сырбу.

В результате судьи КС одобрили запрос депутата, который рассматривали без Цуркана. После этого он покинул заседание.

Запрос о законности изменения процедуры назначения генпрокурора, а также о соответствии Основному закону страны назначения и.о. генпрокурора летом прошлого года был подан еще в сентябре 2019-го несколькими депутатами Демократической партии. Это было сделано после того, как указом президента Игоря Додона, подписанным 31 июля 2019 года, на место генерального прокурора Эдуарда Харунжена был назначен исполняющий обязанности Думитру Робу. В этом же заявлении депутаты просили приостановить действие указа, однако тогда Конституционный суд эту просьбу отклонил.

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Под сентябрьским обращением в КС остались восемь подписей бывших демократов, присоединившихся к Pro Moldova и фракции Партии "Шор". Среди них Владимир Чеботарь, Сергей Сырбу, Владимир Витюк, Виолетта Иванова, Корнелиу Падневич, Элеонора Граур и Василий Быткэ.

В данный момент перед зданием КС проходит протест в поддержку генпрокурора Александра Стояногло.

На этой неделе генпрокурор Александр Стояногло провел брифинг, где раскрыл новые детали дела о "краже миллиарда". Он заявил, что Генпрокуратура заочно обвиняет бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка в организации и координации вывода денег из банковской системы Молдовы. Кроме того, Стояногло заявил, что Вячеслава Платона незаконно приговорили к тюремному заключению, а его дело "было полностью сфабриковано".

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