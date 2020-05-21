Езда без кочек: правительство выделит миллионы леев на ремонт дорог в стране

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Правительство Молдовы приняло оперативное решение о выделении 250 миллионов леев на строительство дорог в республике. Эти средства планируется вложить в придание должного вида 86 километрам национальных трасс, состояние которых на некоторых отрезках оставляет желать лучшего.

В кабмине разработан масштабный поэтапный проект восстановления трасс общереспубликанского и регионального значения. Всего в его рамках предусмотрены капиталовложения в объеме 1 миллиарда 125 миллионов леев.

"По решению правительства средства должны поступить во все населенные пункты Молдовы. Каждый из них получит необходимую сумму согласно прозрачному расчету. На следующей неделе министерство экономики и инфраструктуры проведет публичные конкурсы по определению компаний, которые займутся таким ремонтом", - заявил премьер-министр Ион Кику.

Глава молдавского кабинета министров также уточнил, что необходимые суммы были включены в проект поправок к государственному бюджету, которые были переданы на рассмотрение парламенту Молдовы в апреле текущего года.

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