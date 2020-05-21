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В Молдове отремонтировали 800 километров дорог.

Езда без кочек: правительство выделит миллионы леев на ремонт дорог в стране

© Photo : Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200521/30318466/ezda-bez-kochek-pravitelstvo-vydelit-milliardy-leev-na-remont-dorog-v-strane.html

Кабмин разработал масштабную программу по реабилитации трасс национального и регионального значения.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Правительство Молдовы приняло оперативное решение о выделении 250 миллионов леев на строительство дорог в республике. Эти средства планируется вложить в придание должного вида 86 километрам национальных трасс, состояние которых на некоторых отрезках оставляет желать лучшего. 

В кабмине разработан масштабный поэтапный проект восстановления трасс общереспубликанского и регионального значения. Всего в его рамках предусмотрены капиталовложения в объеме 1 миллиарда 125 миллионов леев.

Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"По решению правительства средства должны поступить во все населенные пункты Молдовы. Каждый из них получит необходимую сумму согласно прозрачному расчету. На следующей неделе министерство экономики и инфраструктуры проведет публичные конкурсы по определению компаний, которые займутся таким ремонтом", - заявил премьер-министр Ион Кику. 

Глава молдавского кабинета министров также уточнил, что необходимые суммы были включены в проект поправок к государственному бюджету, которые были переданы на рассмотрение парламенту Молдовы в апреле текущего года.

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Теги:
выделение, деньги, Молдова, ремонт, дороги


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