Новые детали ДТП с такси в Кишиневе: полиция обнародовала подробности

В полиции отмечают, что водитель Audi, который в ночь на 17 мая спровоцировал серьезную аварию в центре Кишинева, не сотрудничает со следственными органами.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля Audi и спровоцировавший серьезную аварию, в результате которой погибли водитель и пассажир такси, в момент, когда произошло ДТП, был трезв. Такие данные приводит Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы.

"В следственные органы поступили результаты анализов крови водителя Audi. Для проверки наличия или отсутствия алкоголя в его организме у мужчины были сразу же взяты анализы в Институте скорой помощи. Результат оказался отрицательным - тест показал отсутствие алкоголя", - отметили в полиции.

Как сообщили в ведомстве, жизням водителя автомобиля Dacia Logan и пассажиров, которые в момент ДТП находились в транспортном средстве, уже ничто не угрожает.

"Водитель Audi не сотрудничает со следственными органами. Он помещен под арест на 30 дней. Следствие продолжается", - отметили в полиции.

Как произошло ДТП

Как подчеркнули в правоохранительных органах, "превышение скорости, несоблюдение ПДД и безответственность в ночь на 17 мая привели к гибели двоих людей в серьезной аварии, произошедшей в столице".

Автомобиль Audi, за рулем которого находился 27-летний молодой человек, а в салоне пассажирка, передвигался по бульвару Штефана чел Маре. Легковушка врезалась в машину-такси Toyota, которой управлял 39-летний мужчина. Такси, где находился также пассажир, ехало по улице Измаильская. В результате столкновения Audi отлетела в Dacia Logan, за рулем которой находился 40-летний мужчина, а затем в припаркованный Volkswagen.

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"В результате водитель Toyota погиб на месте. В больницу доставили всех граждан, которые попали в это ДТП. К сожалению, травмы 46-летнего пассажира такси были несовместимы с жизнью", - отметили в полиции.

Предложение примара Кишинева

Ранее примар Кишинева Ион Чебан сообщил, что представители столичной администрации и МВД проанализируют обстоятельства трагедии и разработают решения для предотвращения подобных аварий.

"Предлагаю, чтобы штрафы и санкции были более жесткими для тех, кто нарушает закон. Было бы неплохо разработать карту с самыми опасными улицами в городе и найти решения для снижения рисков", - отметил генпримар.

К примеру, как подчеркнул градоначальник, ограничители скорости, камеры видеонаблюдения, умные светофоры также будут полезны для столичного инспектората полиции и МВД, чтобы всесторонне анализировать подобные несчастные случаи и предупреждать их.

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Комментарий президента

Президент Молдовы Игорь Додон попросил руководство МВД детально расследовать эту трагедию и привлечь к ответственности виновных. Он также обратился к правительству с призывом в срочном порядке усилить меры по контролю за соблюдением правил дорожного движения и скоростного режима, поскольку именно превышение скорости является главной причиной дорожно-транспортных происшествий в Молдове.

"Нельзя сквозь пальцы смотреть на то, как улицы городов превращаются в гоночные трассы, а так называемые "стритрейсеры" терроризируют людей, особенно в ночное время", - подчеркнул президент.

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