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Евгений Никифорчук

У депутата Евгения Никифорчука подтвердился коронавирус

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1132)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200521/30319905/e-deputata-evgeniya-nikiforchuka-podtverdilsya-koronavirus.html

У Никифорчука нет никаких симптомов коронавируса, но анализ на COVID-19 дал положительный результат.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. У депутата молдавского парламента Евгения Никифорчука подтвердился коронавирус нового типа. В среду он присутствовал на заседании фракции Демпартии, но, как заявил демократ Дмитрий Дьяков, Никифорчук сохранял дистанцию и был в маске.

"Вчера он был на заседании фракции, но сохранял дистанцию и был в маске. У него нет симптомов - температуры и так далее, но результаты его анализов на COVID-19 и анализов его жены оказались положительными", - сказал Дьяков.

Спикер парламента Зинаида Гречаная предложила, чтобы все депутаты и сотрудники законодательного органа в обязательном порядке прошли тест на COVID-19.

Глава Национального агентства публичного здоровья Николай Фуртунэ попросил законодателей пройти до конца недели тесты на коронавирус нового типа. 

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения. Всего в республике подтверждены 6 тысяч 553 случая инфицирования коронавирусом нового типа.

 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1132)


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