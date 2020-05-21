У депутата Евгения Никифорчука подтвердился коронавирус

У Никифорчука нет никаких симптомов коронавируса, но анализ на COVID-19 дал положительный результат.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. У депутата молдавского парламента Евгения Никифорчука подтвердился коронавирус нового типа. В среду он присутствовал на заседании фракции Демпартии, но, как заявил демократ Дмитрий Дьяков, Никифорчук сохранял дистанцию и был в маске.

"Вчера он был на заседании фракции, но сохранял дистанцию и был в маске. У него нет симптомов - температуры и так далее, но результаты его анализов на COVID-19 и анализов его жены оказались положительными", - сказал Дьяков.

Спикер парламента Зинаида Гречаная предложила, чтобы все депутаты и сотрудники законодательного органа в обязательном порядке прошли тест на COVID-19.

Глава Национального агентства публичного здоровья Николай Фуртунэ попросил законодателей пройти до конца недели тесты на коронавирус нового типа.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения. Всего в республике подтверждены 6 тысяч 553 случая инфицирования коронавирусом нового типа.

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