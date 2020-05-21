Прокуроры просят мандат на арест Плахотнюка по новому уголовному делу

Экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк фигурирует в новом уголовном деле, которое касается "кражи миллиарда". Прокуроры просят выдать мандат на его заочный арест.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел просят суд выдать мандат на арест бывшего лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка, который на данный момент находится за границей.

Новое уголовное дело касается банковских нарушений ("кража миллиарда"). Обращение прокуроров рассмотрят в четверг после обеда в суде столичного сектора Чеканы, заявил Sputnik источник в Генеральной прокуратуре.

Прокуроры вызывали Плахотнюка повесткой, а после того, как он не явился на допрос, обратились в суд за мандатом на его арест, пояснил в комментарии местным СМИ прокурор Ион Каракуян. По его словам, новое дело на экс-лидера ДПМ открыто по трем статьям обвинения: "мошенничество, отмывание денег, организация и управление преступной группировкой".

В начале текущей недели генпрокурор Молдовы Александр Стояногло объявил на брифинге, что Владимир Плахотнюк – один из главных бенефициаров банковской кражи, и что этому есть достаточно доказательств.

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня прошлого года, сразу после того, как на тот момент возглавляемая им ДПМ объявила о переходе в оппозицию.

Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.

Плахотнюк - один из богатейших бизнесменов Молдовы. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.

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