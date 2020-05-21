Изменения в Генпрокуратуре: КС частично удовлетворил запрос депутатов

На заседании Конституционного суда высказались о процедуре назначения Думитру Робу на пост и.о. генпрокурора и о внесении поправок в закон "О генпрокуратуре".

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. В Конституционном суде частично удовлетворили запрос группы депутатов, которые просили рассмотреть законность назначения и.о. генерального прокурора Думитру Робу и внесения поправок в закон "О прокуратуре", которые касаются назначения генпрокурора и его заместителя.

Запрос в Конституционный суд был подан еще в сентябре 2019 года.

"Запрос группы депутатов по вопросу законности внесения поправок в закон "О прокуратуре", а также назначения Думитру Робу на пост и.о. генпрокурора частично удовлетворен", - заявила председатель КС Домника Маноле.

По ее словам, на заседании суда рассмотрели три основные аспекта, затронутых в запросе депутатов: конституционность назначения и.о. генпрокурора, новая процедура назначения генпрокурора, а также новая процедура его отставки.

Маноле подчеркнула, что ранее было много заявлений, которые пытались ввести общество в заблуждение, касательно возможных последствий сегодняшнего решения.

Как пояснила Маноле, если кандидатуру и.о. генпрокурора выбирают в Высшем совете прокуроров (ВСП). Затем этого кандидата может отклонить президент Молдовы, после чего другого человека предлагают депутаты парламента, но в таком случае это уменьшает роль ВСП.

"КС считает, что назначение короткого срока и распределение компетенций во время назначения и.о. генпрокурора нужны для того, чтобы уменьшить роль Высшего совета прокуроров, которая гарантирована в статье 125 и 125 (1) Конституции", - объяснила Маноле.

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Что касается выбора генпрокурора, Маноле заявила, что если комиссия министерства юстиции выбирает кандидатов в генпрокуроры, а затем передает в совет прокуроров, это также нарушает независимость прокурора. Она подчеркнула, что вмешательство минюста противоречит Конституции.

По последнему вопросу о процедуре отставки генпрокурора, КС уточняет, что если отставку генпрокурора сможет инициировать президент или спецкомиссия — это также будет нарушать Конституцию.

"Согласно статье 140 (1) Конституции сегодняшнее решение никак не повлияет на уже проведенную процедуру назначения генпрокурора. Мандат генпрокурора никак не затронут Наоборот, прокуратура после этого решения станет более независимой", - заключила Маноле.

Председатель КС уточнила, что решение суда никак не отразится на назначении Александра Стояногло генеральным прокурором.

Запрос о законности изменения процедуры назначения генпрокурора, а также о соответствии Основному закону страны назначения и.о. генпрокурора летом прошлого года был подан еще в сентябре 2019-го несколькими депутатами Демократической партии. Это было сделано после того, как указом президента Игоря Додона, подписанным 31 июля 2019 года, на место генерального прокурора Эдуарда Харунжена был назначен исполняющий обязанности Думитру Робу. В этом же заявлении депутаты просили приостановить действие указа, однако тогда Конституционный суд эту просьбу отклонил.

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