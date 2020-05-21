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Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республики Олег Васнецов

Президент Молдовы провел встречу с послом России: о чем они говорили

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200521/30320373/prezident-moldova-provel-vstrechu-s-poslom-russia-o-chem-oni-govorili.html

Глава республики и руководитель российской дипмиссии дали высокую оценку прошедшему на днях онлайн-заседанию Высшего евразийского экономического совета с участием президента Молдовы, как страны-наблюдателя.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республике Олег Васнецов заявили, что несмотря на имеющиеся трудности, взаимодействие обеих стран в рамках Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств продолжится.

"Обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития и укрепления стратегического партнерства между нашими государствами в приоритетных областях на двустороннем и многостороннем уровне", - написал Додон на своей странице в Facebook по итогам встречи с дипломатом.

По словам главы государства, стороны дали высокую оценку прошедшему на днях онлайн-заседанию Высшего евразийского экономического совета с участием президента Молдовы, как страны-наблюдателя.

"Отметили, что, несмотря на имеющиеся трудности, взаимодействие Молдовы и России в рамках ЕАЭС и СНГ продолжится на благо народов обеих стран", - отметил Додон.

На заседании Высшего евразийского экономического совета, которое прошло в режиме онлайн, президент Молдовы заявил, что республика заинтересована в развитии отношений с ЕАЭС и даже готова присоединиться к Евразийскому банку развития (ЕАБР).

Кроме того, Додон предложил проводить часть мероприятий ЕАЭС в Молдове, отметив, что Кишинев готов обеспечить работу выездных заседаний общественных приемных Евразийской экономической комиссии и консультативных комитетов.

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