Глава Минздрава: депутаты парламента должны уйти на самоизоляцию

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Молдавским парламентариям необходимо соблюдать условия самоизоляции - с таким заявлением с центральной трибуны высшего законодательного органа республики выступила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну после того, как у депутата от Демократической партии тест подтвердил наличие COVID-19.
Заявление министра вызвало дискуссии среди парламентариев, депутат от фракции Партии "Шор" Марина Таубер потребовала не подвергать здоровье народных избранников опасности и отправить всех на карантин.
На пленарном заседании прозвучала инициатива об отправке на самоизоляцию фракции ДПМ, поскольку накануне, в среду, инфицированный COVID-19 депутат присутствовал на заседании этой парламентской группы.
Дискуссии привели к тому, что депутаты попросили получасовую паузу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и принять решение.
Спикер парламента предложила, чтобы все депутаты и сотрудники законодательного органа в обязательном порядке прошли тест на COVID-19.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>