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Виорика Думбрэвяну, архивное фото

Глава Минздрава: депутаты парламента должны уйти на самоизоляцию

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (168)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200521/30320841/glava-minzdrava-deputaty-parlamenta-dolzhny-uyti-na-samoizolyatsiyu.html

После того, как у депутата Евгения Никифорчука подтвердился тест на заражение коронавирусом нового типа, министр здравоохранения заявила, что депутаты должны в течение 14 дней находиться в самоизоляции.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Молдавским парламентариям необходимо соблюдать условия самоизоляции - с таким заявлением с центральной трибуны высшего законодательного органа республики выступила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну после того, как у депутата от Демократической партии тест подтвердил наличие COVID-19.

Заявление министра вызвало дискуссии среди парламентариев, депутат от фракции Партии "Шор" Марина Таубер потребовала не подвергать здоровье народных избранников опасности и отправить всех на карантин.

© AFP 2020 / Wojtek Radwanski
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"Если бы вы, уважаемая госпожа депутат, носили медицинскую маску и не ходили бы так активно по залу заседаний, вам бы не угрожала опасность заражения", - парировала ей председатель парламента Зинаида Гречаная.

На пленарном заседании прозвучала инициатива об отправке на самоизоляцию фракции ДПМ, поскольку накануне, в среду, инфицированный COVID-19 депутат присутствовал на заседании этой парламентской группы.

Дискуссии привели к тому, что депутаты попросили получасовую паузу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и принять решение.

Спикер парламента предложила, чтобы все депутаты и сотрудники законодательного органа в обязательном порядке прошли тест на COVID-19.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (168)

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Теги:
коронавирус, изоляция, Молдова, парламент, депутаты


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