Судьба кишиневского "Арбата": мэр столицы озвучил решение

Генпримар Кишинева Ион Чебан напомнил, что жители города голосовали за изменения в лучшую сторону, именно поэтому сквер, расположенный в самом сердце столицы, будет отремонтирован.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. На заседании кишиневского муниципального совета в четверг несколько продавцов, незаконно работавших в зеленой зоне между Национальным театром имени Михая Эминеску и Органным залом (так называемый кишиневский "Арбат"), обратились к столичному представительному собранию и генеральному примару (мэру) Иону Чебану. Они попросили отложить запланированный ремонт территории на осень и не переносить их места торговли на новое место – пешеходную улицу Евгения Доги, расположенную за Кафедральным собором.

"В сквере были собраны самые интересные работы художников, ремесленников, народные поделки. Туда сходились буквально все. Мне пишут даже из Италии, люди приезжали, покупали и радовались, приходили, как в музей. Мы требуем оставить нас там", – заявила Марчелла Чеботаренко.

По ее мнению, сквер можно обустраивать параллельно с торговлей на его территории. Другая предпринимательница попросила отсрочить ремонт сквера из-за того, что лето – сезон продаж, лоточники, покупатели и приезжие привыкли к сувенирному рынку в этом месте, а до этого полгода в торговле был простой.

Один из столичных избранников возмутился требованием продавцов, заявив, что исторический центр – не место для торговли. В этом его поддержал городской глава.

"Неважно, кто за кого голосовал на выборах – все вы голосовали за то, чтобы в Кишиневе начались изменения в лучшую сторону, а не оставались хаос и разбитые тротуары, по которым невозможно пройти. Мы найдем место, где вы сможете спокойно работать, а ремонт будет сделан, – отметил Чебан.

Градоначальник рассказал о том, что скоро будет представлен эскиз проекта сувернирного рынка, который расположится на пешеходной улице и будет называться "Аллея творческих людей, выставка-продажа".

Ранее генпримар Кишинева предложил художникам и ремесленникам, работающим в сквере у театра имени Михая Эминеску, переехать на пешеходную улицу Евгения Доги из-за запланированного благоустройства сквера. По словам примара, его состояние за долгие годы ухудшилось, а оставлять его в нынешнем состоянии недопустимо.

В понедельник, 25 мая, Чебан обсудит дальнейшие действия с продавцами, торгующими на сувенирном рынке.

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