Граждан Молдовы ждет несладкая жизнь, причина - засуха

Из-за нехватки влаги в Молдове пострадали не только посевы зерновых, сады и плантации виноградников, если не выпадет необходимое количество осадков, пчеловоды страны также понесут убытки - сбор меда в нынешнем сезоне не будет таким, как год назад.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Одним из факторов, который может привести в Молдове к недобору меда в этом году, становится засуха. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал председатель Ассоциации пчеловодов Молдовы Ион Максим.

"Акация в стране уже цветет, но пчелы не собирают мед с нее - в цветах практически нет пыльцы. С уверенностью скажу, что именно засуха повлияла на такое явление. Также перепады среднесуточных температур играют губительную роль", - рассказал собеседник.

По словам специалиста, для того, чтобы пчела могла собрать нектар с цветка, необходимо, чтобы ночью температура воздуха составляла не менее +12 градусов, а днем - +25, +27. В некоторых районах страны в ночные часы температура воздуха опускается до +8, +7 градусов, что приводит к неполному раскрытию цветков и недостаточности в них нектара.

"Сложно прогнозировать, подорожает ли в этом году мед. По сведениям наших коллег из Венгрии и Хорватии, в этом году акация недодала по урожайности нектара почти 50%. Поскольку Венгрия участвует в регулировании цен на рынке этого региона, не исключено, что и у нас цены поднимутся", - уточнил Максим.

Даже в сезон цветения растений, пчеловоды вынуждены подкармливать пчелиные семьи сиропом, чтобы не произошел массовый мор этих трудолюбивых насекомых.

"Для подкормки используем сироп из сахарной свеклы, выращенной в Молдове. Я давно не помню, чтобы в период цветения акации нам приходилось прибегать к таким мерам", - уточнил собеседник.

В конце зимы и начале весны на ряде пасек Молдовы погибли во множестве пчелиные семьи. Все произошло по причине очень теплой для того сезона погоды, насекомые пробудились раньше срока. Сейчас, по словам пчеловодов, можно говорить, что в Молдове будет недобор даже по сравнению с прошлым годом.

Каждую весну молдавские пчеловоды теряют до 15-20 процентов рабочих пчел, а средняя сумма ущерба для пасечника, у которого погибло сразу несколько пчелиных семей, составляет от около 10-20 тысяч леев, в зависимости от размера пасек.

Оздоровительные свойства разных сортов меда связаны с содержанием в них витаминов, аминокислот и минералов, таких как кальций, железо, хлорид натрия, магний, фосфаты и калий. Пчелиный мед является самым быстрым и мощным натуральным энергетиком, который отлично помогает при лечении заболеваний дыхательных путей, печени и сердца.

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