Окончательное решение: парламент Молдовы отменил БАК-2020

Выпускной сессии в этом году не будет не только для претендентов на получение диплома бакалавра, но и для девятиклассников.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Экзамены на степень бакалавра в 2020 году отменены в Молдове. Решение приняли депутаты парламента страны на заседании в четверг сразу в двух чтениях. За это предложение проголосовали 76 законодателей.

Так, двенадцатиклассникам и учащимся, которые в этом году заканчивают программу лицейского курса в учреждениях послесреднего профессионально-технического образования, будут выдавать дипломы на степень бакалавра на основании средних оценок по всем предметам за 3 года. Процедура будет касаться тех выпускников, которые были ранее допущены к экзамену и имеют средние оценки по предметам выше 5 баллов.

"Оценки по экзаменационным дисциплинам будут исчисляться как среднее арифметическое, с округлением до целого, средних годовых оценок, полученных учениками в период обучения в X–XII классах/на I-III курсах обучения в учреждениях послесреднего профессионально-технического образования, по соответствующим дисциплинам", - сказано в проекте документа.

Учащихся девятых классов ждет такая же процедура. Им выдадут "сертификат о гимназическом образовании со средней годовой оценкой по школьным дисциплинам и общим средним баллом выше или равным "5".

"Оценки по экзаменационным дисциплинам будут исчисляться как среднее арифметическое, с округлением до целого, средних годовых оценок, полученных учениками в период обучения в VII-IX классах по данным дисциплинам", - сказано в проекте.

Выпускники IX, XII классов и учащиеся, завершившие лицейскую программу в учреждениях послесреднего профессионально-технического образования, которые не смогли окончить этот учебный год со средней годовой оценкой и общим средним баллом выше или равным "5", у которых задолженности за прошлые годы, лица, завершившие лицейскую программу в учреждениях высшего образования, подавшие заявление для сдачи экзамена в экзаменационную сессию 2020 года, и лица, подавшие заявления на сдачу экзамена бакалавриата экстерном, смогут сдать экзамен на следующей экзаменационной сессии на условиях, установленных министерством образования, культуры и исследований.

В пояснительной записке к документу отмечено, что "сдача экзаменов онлайн по модели дистанционного обучения в ситуации, когда каждый ученик находится дома, невозможна с технической точки зрения".

Ранее было принято решение, что торжественных линеек по случаю последнего звонка в молдавских школах не будет.

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