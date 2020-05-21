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Минздрав: в Молдове добавился еще 151 случай инфицирования COVID-19

© AFP 2020 / KAROLY ARVAI
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1135)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200521/30322360/minzdrav-moldova-podtverdili-151-novykh-sluchaev-infitsirovaniya-covid-19.html

Общее количество лабораторно подтвержденных заболеваний коронавирусом в Республике Молдова достигло 6 тысяч 704.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове подтвержден еще 151 лабораторно подтвержденный случай инфицирования COVID-19, сообщил госсекретарь Минздрава Константин Рымиш.

"После проведения 1267 тестов зафиксирован еще 151 случай заражения", - заявил Рымиш.

По словам чиновника, из общего количества проведенных за сутки тестов - 221 повторный. Вместе с тем, за все время пандемии были проведены 43 тысячи 334 тестов.

В стационаре для больных COVID-19.
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За сутки коронавирус нового типа подтвердился еще у 26 медработников, из которых 6 врачи.

Как отметили министерстве, всего за 24 часа выздоровели 136 пациентов. А за весь период пандемии от коронавируса излечились 3 тысячи 89 человек. 

По данным Минздрава, у 266 пациентов тяжелое состояние здоровья, 21 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За последние сутки были зафиксированы еще 5 смертей от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее количество летальных исходов, спровоцированных COVID-19, достигло 233. 

Таким образом, общее количество зараженных составило 6 тысяч 704 человек. К настоящему моменту активные случаи инфицирования составляют 3 тысячи 382.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП предварительно продлится до конца июня.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1135)

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