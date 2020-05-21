На чем настаивают члены инициативной группы по конституционной реформе

Ситуация, сложившаяся в области конституционного правосудия в Молдове, катастрофическая для общества и представляет реальную опасность для верховенства закона, считают члены инициаторы преобразований.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Инициативная группа выступает за реформу области конституционной юрисдикции. С соответствующим предложением входящие в нее эксперты обратились к парламенту, президенту, правительству, Высшему совету магистратуры, Конституционному суду, лидерам партий, представленных в законодательном органе и другим структурам.

"Ситуация, сложившаяся в области конституционного правосудия в Республике Молдова, является катастрофической для нашего общества и представляет реальную опасность для верховенства закона", - отмечено в тексте обращения.

По мнению членов инициативной группы, основные причины следующие:

многие акты КС, изданные им в последнее десятилетие, выходят за конституционные рамки, создают новые правовые нормы, обозначают политическую ангажированность, определяя политические и / или экономические возможности;

каждый акт конституционного правосудия, объявленный с превышением полномочий КС, создает трудности для публичной власти, подрывает академическую среду, влияет на доверие общества к органам государственной власти и ведет к ухудшению конституционного правосудия;

недавние попытки подвергнуть Конституционный суд политическому контролю (посредством публичных нападок, упреков и т. д.) подчеркнули, что законодательство Республики Молдова не предоставляет эффективных рычагов, гарантирующих абсолютную защиту Конституционного суда перед лицом попыток оказать влияние извне. В условиях отсутствия этих рычагов Конституционный суд пытался защитить себя, прибегая к международной помощи. Статус-кво, созданный в результате такого скопления факторов, недопустим в правовом государстве.

"Конституционный кризис, обозначенный данными событиями, указывает на необходимость конституционной реформы, основанной на воле Суверена, которая должна привести к качественным изменениям в акте конституционного правосудия", - сказано в заявлении.

По мнению членов инициативной группы, конституционная реформа должна быть направлена ​​на внесение изменений в конституционные и законодательные нормы, регулирующие критерии отбора и правовой статус конституционных судей, организацию, функционирование и взаимодействие КС с другими государственными органами - с тем чтобы гарантировать реальную независимость этой структуры и ее представителей.

"В этом смысле стало неотложной и настоятельной необходимость принятия центральными государственными органами совместного решения о начале процесса реформирования конституционного правосудия в Молдове и о создании комиссии по конституционной реформе, состоящей из представителей научных кругов и гражданского общества из республики Молдова", - сказано в тексте обращения.

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