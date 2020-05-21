Додон поздравил Шойгу с днем рождения

Министру обороны России Сергею Шойгу 21 мая исполнилось 65 лет: официальные лица разных стран передают ему наилучшие пожелания. К поздравлениям присоединился и президент Молдовы.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Игорь Додон пожелал Шойгу доброго здоровья, долгих плодотворных лет жизни на избранном пути и новых успехов во всех делах и помыслах.

Президент Молдовы в сообщении на своей странице в Facebook отметил такие качества юбиляра, как "высокий профессионализм, уникальный опыт, принципиальность и смелость в отстаивании государственных интересов.

Эти свойства, по словам Додона, снискали Шойгу заслуженный авторитет и признание не только в России, но и далеко за ее пределами.

По словам автора поздравительного послания, в Молдове также высоко ценят большой личный вклад главы Минобороны России в обеспечение как региональной, так и международной безопасности.

Шойгу - Герой Российской Федерации (1999) и Заслуженный спасатель РФ.

С 1994 года по 2012 год он был министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (с 10 января 2000 года по 7 мая 2000 года – заместителем председателя правительства РФ – министром МЧС России).

А 6 ноября 2012 года указом президента РФ был назначен министром обороны РФ.

Также Шойгу - постоянный член Совета Безопасности РФ, член Национального антитеррористического комитета, член Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ.

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