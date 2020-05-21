Жилье в кредит: депутаты изменили условия участия в программе Prima casă

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Парламент Молдовы утвердил сразу в обоих чтениях законопроект, предусматривающий упрощение условий участия в государственной программе Prima casă ("Первый дом").

В частности, доля собственного участия покупателя снижена с 10% до 5% от цены жилья. В то же время увеличен возраст заявителей, которые могут получить доступ к Prima casă, – с 45 до 50 лет.

Кроме того, получают право на участие в госпрограмме физические лица, у которых есть имущество, но жилая площадь не превышала 9 квадратных метров на человека.

Также законопроект предусматривает включение в категории получателей компенсации и лиц, получивших ипотечный кредит до запуска программы Prima casă в марте 2018 года.

"В 2020 году на внедрение государственной программы Prima casă было предусмотрено 70 миллионов леев, включая 50 миллионов леев для возможного выполнения государственных гарантий в рамках программы, а 20 миллионов для предоставления компенсаций в рамках соответствующих программ, разработанных для бенефициаров", - отметили в Минфине.

За два года с момента старта государственной программы льготного кредитования Prima Casă ("Первый дом") приобретено 4 тысячи 296 объектов жилья.

© Sputnik / Статистика по государственной программе Prima Casă ("Первый дом")

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