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Орден республики.

Орден Республики вручен еще одному ветерану ВОВ

© Photo : Publika
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (210)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200521/30323798/dodon-nagradil-ordenom-respubliki-esche-odnogo-veterana-vov.html

За последние дни президент Молдовы лично навестил нескольких убеленных сединами кавалеров высшей государственной награды.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Еще один ветеран Великой Отечественной войны к 75-летию Победы удостоен Ордена Республики.

Ордена ветеранов, архивное фото
© Sputnik / Osmatesco
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Награду вручил лично президент Молдовы Игорь Додон.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Оправился в гости к 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Дыкову, чтобы поздравить его с недавно прошедшим Днем Победы", - написал глава республики.

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Президент Игорь Додон наградил ветерана ВОВ Василия Дыкова
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Президент Игорь Додон наградил ветерана ВОВ Василия Дыкова.

Он отметил, что Василий Дыков участвовал в боях за освобождение Болгарии, Венгрии и Австрии, за свою службу удостоился множества наград, среди которых "За боевые заслуги", "За взятие Вены", "За победу над Германией".

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"Искренне поздравил ветерана и вручил ему высшую награду нашей страны - Орден Республики. Пожелал ему здоровья, неиссякаемой энергии и заботы со стороны родных", - заключил Додон.
Президент Игорь Додон наградил ветерана ВОВ Василия Дыкова
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Фото на память.

Напомним, что весь 2020 год объявлен юбилейным по случаю 75-летия Победы над фашизмом. Во многих странах бывшего Советского Союза проходят различные акции и мероприятия в честь ветеранов Великой Отечественной войны. 

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (210)

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