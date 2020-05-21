Орден Республики вручен еще одному ветерану ВОВ

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Еще один ветеран Великой Отечественной войны к 75-летию Победы удостоен Ордена Республики.

Награду вручил лично президент Молдовы Игорь Додон.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Оправился в гости к 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Дыкову, чтобы поздравить его с недавно прошедшим Днем Победы", - написал глава республики.

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© Photo : Facebook / Dodon Igor Президент Игорь Додон наградил ветерана ВОВ Василия Дыкова.

Он отметил, что Василий Дыков участвовал в боях за освобождение Болгарии, Венгрии и Австрии, за свою службу удостоился множества наград, среди которых "За боевые заслуги", "За взятие Вены", "За победу над Германией".

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"Искренне поздравил ветерана и вручил ему высшую награду нашей страны - Орден Республики. Пожелал ему здоровья, неиссякаемой энергии и заботы со стороны родных", - заключил Додон.

Напомним, что весь 2020 год объявлен юбилейным по случаю 75-летия Победы над фашизмом. Во многих странах бывшего Советского Союза проходят различные акции и мероприятия в честь ветеранов Великой Отечественной войны.

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