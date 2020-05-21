У турфирм будет больше времени на выплату денег за отмененные путевки

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Сроки возмещения платежей за туристические пакеты в случае расторжения контрактов на оказание соответствующих услуг увеличены с 14 до 540 дней. Такое решение приняли депутаты парламента за заседании в четверг. Эта мера направлена на предотвращение банкротства турфирм, которые перевели средства партнерам за пределами Молдовы.

"Предложенная мера предоставит экономическим агентам в туристическом секторе, которые пострадали из-за COVID-19, возможность выполнять контрактные обязательства, в том числе путем возмещения выплат клиентам, которые попросили или потребуют вернуть деньги. ", - отметили в парламенте.

Особо подчеркивается, что мера распространятся только на контракты, заключенные в период октября 2019 - 17 марта 2020 года, когда ввели режим чрезвычайного положения.

Решение, как пояснили в законодательном органе, разработано с учетом предложений Национальной ассоциации туристических агентств в связи с многочисленными заявками об аннулировании туристических путевок.

"В то же время зарубежные партнеры местных туристических агентств отказываются возмещать им внесенные выплаты в сроки менее 540 дней. В этих условиях молдавские турфирмы находятся в ситуации, когда невозможно вернуть желающим деньги в установленные местным законодательством сроки, и рискуют быть вовлеченными в многочисленные судебные споры", - отметили в парламенте.

С октября 2019-го по март 2020 молдавские компании получили за туристические пакеты, которые были частично или полностью оплачены примерно 25 тысячами клиентов, порядка 5 миллионов евро. В то же время внешние переводы, осуществленные туроператорами за тот же период по этим туристическим пакетам, превысили сумму в 6 миллионов евро.

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