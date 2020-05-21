Парламент одобрил ряд мер на период ЧП в здравоохранении

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Молдавские депутаты утвердили проект закона о введении ряда мер на период чрезвычайного положения в сфере здравоохранения страны.
Принятые поправки касаются как социального, так и экономического сектора, и затрагивают Трудовой кодекс республики и Закон о единой оплате труда в бюджетном секторе.
Данные изменения, как поясняется в пояснительной записке к проекту, утверждены с учетом текущей эпидемической ситуации и важности принятия своевременных и быстрых мер, обусловленных динамикой развития национальной, а также международной эпидемиологической ситуации в связи с COVID-19.
Дистанционная работа
"Приказ (распоряжение, решение, постановление) сообщается работнику своевременно, в том числе при помощи электронных средств", - отмечено в документе.
Министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну отметила, что новые норм не затрагивают социальные гарантии работников.
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Денежная поддержка и пособия
Предусмотрена также выплата единого пособия в размере 16 тысяч леев инфицированным COVID-19 сотрудникам Национального агентства общественного здоровья, медицинских учреждений/подразделений, подчиненных Министерству внутренних дел, Министерству обороны, Национальной пенитенциарной администрации, больниц.
Решено предоставлять ежемесячную компенсационную надбавку за работу, выполняемую в условиях повышенного риска для здоровья, в размере до одной основной заработной платы сотрудникам Нацгентства общественного здоровья, медицинских учреждений/подразделений, подчиненных Министерству внутренних дел, Министерству обороны, Национальной пенитенциарной администрации, непосредственно участвующим в мероприятиях по профилактике, контролю и лечению инфекции COVID-19. Кроме того предусматривается выплата аналогичной надбавки до 50% от основной заработной платы сотрудникам Центров временного размещения для престарелых лиц и лиц с ограниченными возможностями (дети, взрослые).
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Что будет с выплатой пенсий и пособий
Принято решение, что в июне пенсии и соцвыплаты также будут приносить получателям на дом.
Одобренные поправки коснулись и Закона о бюджете социального страхования. Так, тарифы на услуги по доставке на дом социальных выплат получателям пенсий по возрасту и государственных соцпособий для престарелых лиц Госпредприятием "Почта Молдовы" в период май-июнь 2020 года в связи с чрезвычайным положением в области общественного здравоохранения не могут превышать 1,3% суммы, распределенной в виде выплат, финансируемых из государственного бюджета и бюджета государственного социального страхования.
Мораторий на госконтроль
До 30 июня 2020 года установлен мораторий на государственный контроль (в том числе налоговый, финансовый, в отношении качества продукции/услуг, технологических параметров и/или конкретных требований к виду осуществляемой деятельности, в отношении соблюдения норм защиты труда), запланированный или без объявленная, осуществляемый на месте, в помещениях, в местах непосредственной деятельности или нахождения/хранения имущества зарегистрированных в установленном порядке лиц, занятых предпринимательской деятельностью. Впрочем, есть и исключения. Так, мораторий не распространяется на контроль, осуществляемый:
- в рамках уголовного преследования;
- Национальным банком Молдовы;
- Счетной палатой;
- Национальной комиссией финансового рынка в отношении физических и юридических лиц, занимающихся страховой деятельностью;
- органами, отвечающими за управление системой государственного социального страхования, в строго необходимых пределах и для проверки подлинности документов, подтверждающих период взноса и страховой доход, на основании заявления лиц, запрашивающих установление или изменение размера пенсии.
Другие изменения
В целях обеспечения мер по предотвращению распространения инфекции COVID-19 в пенитенциарных учреждениях в период чрезвычайного положения в области общественного здоровья, объявленного постановлением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья №10 от 15 мая 2020 года, рассмотрение уголовных дел, в том числе ходатайств об освобождении и продлении мандатов на арест, а также вопросов, связанных с исполнением наказания в отношении лишенных свободы лиц, должно проводиться только посредством телеконференции или в соответствующих помещениях тюрем без необходимости согласия лишенного свободы лица.
Из-за принятых в стране чрезвычайных мер сохраняется действие удостоверяющих личность документов, выданных иностранцам и срок действия которых истек со 2 февраля 2020 года. Документы можно обменять до 15 августа.
Настоящий закон вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.
Как отмечено в тексте пояснительной записки, правительство вправе принять решение о продлении сроков применения ряда упомянутых норм после снятия чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения, но в течение не более 3 месяцев с момента его отмены.
В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП предварительно продлится до конца июня.
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