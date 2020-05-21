Прокурорский вопрос: точки над "i" расставил Конституционный суд

Почему демократы отозвали из КС свой запрос, что думают в PAS о решение Конституционного суда относительно изменений Закона о прокуратуре, а также о том, должен ли был Александр Стояногло подавать сам в отставку, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. В Конституционном суде был частично удовлетворен запрос группы депутатов, поданный еще в сентябре 2019 года. Он касался рассмотрения законности назначения и.о. генерального прокурора Думитру Робу, а также внесения поправок в закон "О прокуратуре", которые касаются назначения генпрокурора и его заместителя. Некоторые предсказывали, что своим решением Конституционный суд поставит под вопрос назначение Александра Стояногло во главу Генпрокуратуры, что послужит поводом для его отставки. Однако этого не произошло.

Глава КС Домника Маноле, опровергая заявления, "которые ввели общество в заблуждение о возможных последствиях решений по Закону о прокуратуре", пояснила, что судьи обозначили проблемы по трем пунктам: процедура назначения и.о. генпрокурора; отбор кандидатов на пост главы этой госструктуры; освобождение от должности генерального прокурора. По словам председателя КС, все три случая связаны с ролью Высшего совета прокуроров. А вот что касается нынешнего генерального прокурора Александра Стояногло, то, как подчеркнула Маноле, его мандат не был затронут.

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Почему демократы отозвали свой запрос

Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло пользуется доверием как политиков, так и всего общества. Это и стало поводом для отзыва из Конституционного суда обращения, поданного парламентариями-представителями ДПМ в 2019 году, о законности конкурса, в рамках которого избрали генпрокурора. Такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Молдова депутат-демократ Николай Чубук.

По его словам, решение КС относительно того, что мандат действующего генпрокурора не затронут, положительное, но все-таки запоздалое.

"Жаль, что это произошло спустя шесть месяцев. Возможно, КС нужно было поступить так же, как по российскому кредиту или взятию правительством на себя ответственности, когда до рассмотрения по существу обращений было приостановлено исполнение этих законов. Однако важно отметить, что эффекты решения КС не отразятся на действующем генпрокуроре, а направлены на мандаты последующих генеральных прокуроров", - сказал депутат.

По его словам, на тот момент, когда вносились изменения в Закон о прокуратуре – при правительстве Майи Санду, были допущены нарушения, которые идут вразрез с Конституцией Молдовы, а также с рекомендациями Венецианской комиссии.

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Что думают в PAS

Депутат фракции PAS Владимир Боля заявил, что решение КС будет проанализировано, а четкую позиции по нему партия сможет представить позднее.

Он отметил, что у него большие надежды на действующего генпрокурора.

В то же время парламентарий считает, что Стояногло стоит быть более активным в раскрытии дел повышенной важности.

Решение Конституционного суда не стало неожиданным

Эксперт в области права Валерий Гурбуля отметил, что ожидал справедливого решения от КС и, в принципе, не ошибся.

"Еще осенью в одном из своих интервью я высказывался, что предварительный отбор кандидата на должность генпрокурора ущемляет полномочия высшего прокурорского совета. А эти нормы конституционные. Ни в коей мере не может быть создан какой-либо другой орган, который бы навязывал кого-либо из претендентов на должность генпрокурора", - заявил Гурбуля.

Как подчеркнул эксперт, это решение не стало для него не неожиданностью, он ожидал, что оно будет принято, поскольку только Высший совет прокуроров может выбрать кандидатуру на должность генерального прокурора и по существующей процедуре представить президенту Республики Молдова для назначения.

Общество Гурбуля: решение Конституционного суда не стало неожиданным

Надо ли бы Стояногло самому уходить в отставку?

Бывший судья ЕСПЧ Станислав Павловский заявил Sputnik, что нынешний вердикт Конституционного суда хорошо аргументирован.

"Это решение укрепляет позицию генерального прокурора и позиции Высшего совета прокуроров, потому что исключает возможность вмешательства извне в работу этих структур, предусмотренную Конституцией", - отметил собеседник.

После решения КС некоторые заявили о том, что Стояногло должен уйти в отставку, потому что был избран на пост генпрокурора в рамках конкурса, признанного неконституционным.

"Думаю, что со стороны господина Стояногло было бы большой ошибкой идти на такой шаг. Несмотря на то, что его избрали по процедуре, которая была признана неконституционной, результат этого отбора подтвержден Высшим совет магистратуры. У Высшего совета магистратуры ест право отклонять отобранные кандидатуры, но эта структура не отклонила, а подтвердила и, тем самым, предоставила легитимность, передав для утверждения президенту страны", - сказал Павловский.

Поэтому, как отметила Павловский, Александру Стояногло не стоит идти на такие меры.

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