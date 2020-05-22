Додон прокомментировал решение КС и расследование "кражи миллиарда"

Президент считает, что в Молдове предпринимаются попытки отправить в отставку генпрокурора Александра Стояногло, и это может быть связано с его недавними заявлениями о расследовании "кражи миллиарда".

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. В Молдове предпринимают попытки отправить генпрокурора Александра Стояногло в отставку, такое заявление сделал глава государства Игорь Додон в пятницу в рамках еженедельного видеоблога "Президент отвечает".

По его словам, подобные попытки в стране еще могут быть предприняты. Как считает Додон, это может быть связано с заявлениями, сделанными ранее Стояногло по расследованию "кражи миллиарда".

"Вы видели, что генпрокурор озвучил несколько идей и конкретных действий в отношении расследования "кражи миллиарда". Убежден, что у нас стойкий, профессиональный и независимый прокурор. Это не нравится олигархам, Плахотнюку, Шору, Канду", - сказал Додон.

Глава государства полагает, что именно поэтому в Конституционном суде решили рассмотреть старое обращение нескольких депутатов-демократов, чтобы создать предпосылки для будущей отставки Стояногло, но эта затея не удалась.

"КС решил, что идея бывшего премьер-министра Майи Санду по созданию в рамках правительства дополнительного фильтра, то есть комиссии, которая проводит предварительный отбор кандидатов в генпрокуроры, - неконституционна", - объяснил Додон.

Президент подчеркнул, что решение КС подтвердило, что отставка правительства Майи Санду в ноябре 2019 года была обоснованной в связи с ее попытками изменить процедуру отбора генпрокурора.

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Также Додон выразил уверенность, что расследование "кражи миллиарда" под руководством Стояногло даст результат.

Решение Конституционного суда

Запрос о законности изменения процедуры назначения генпрокурора, а также о соответствии Основному закону страны назначения и.о. генпрокурора летом прошлого года был подан еще в сентябре 2019-го несколькими депутатами Демократической партии. Это было сделано после того, как указом президента Игоря Додона, подписанным 31 июля 2019 года, на место генерального прокурора Эдуарда Харунжена был назначен исполняющий обязанности Думитру Робу. В этом же заявлении депутаты просили приостановить действие указа, однако тогда Конституционный суд эту просьбу отклонил.

Заседание КС по этому вопросу проходило без экс-председателя Конституционного суда Владимира Цуркана.

С таким требованием выступил депутат парламентской группы Pro Moldova Сергей Сырбу, мотивировав это тем, что Цуркан на момент подачи запроса в КС являлся депутатом.

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По итогам заседания суд частично удовлетворил запрос депутатов. Глава КС Домника Маноле пояснила, что судьи обозначили проблемы по трем пунктам: процедура назначения и.о. генпрокурора, отбор кандидатов на пост главы этой госструктуры и освобождение с должности генерального прокурора.

По словам председателя КС, во всех трех случаях речь идет о роли Высшего совета прокуроров. А вот что касается нынешнего генерального прокурора Александра Стояногло, то, как подчеркнула Маноле, его мандат в результате решения КС не был затронут.

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