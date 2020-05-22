COVID-19 в Молдове: половина инфицированных излечилась

Количество выздоровевших от коронавируса в Молдове теперь составляет половину от всех выявленных случаев инфицирования.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. К утру пятницы в Молдове по-прежнему 6 тысяч 704 зараженных коронавирусом нового типа, из них активные случаи - 3 тысячи 101. Такие данные представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Число излечившихся от коронавируса выросло до 3 тысяч 369, что составляет половину от общего числа инфицированных в республике с начала пандемии.

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Также в Минздраве сообщили об еще одной смерти на фоне осложнений от коронавируса. Таким образом, количество летальных исходов увеличилось до 234.

Число инфицированных COVID-19 сотрудников системы здравоохранения достигло тысячи 444. Из них 611 человек уже выздоровели, а 12 сотрудников этой сферы умерли.

Среди врачей выявлено в среднем 36 случаев заражения на тысячу медиков, а среди медсестер - 29 эпизодов на тысячу специалистов.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП предварительно продлится до конца июня.

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