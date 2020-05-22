13:22 22 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD17.75
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.66
Поиск
Тест на Covid-19

COVID-19 в Молдове: половина инфицированных излечилась

© AFP 2020 / BELGA / BENOIT DOPPAGNE
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1143)
18810
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200522/30328164/covid-19-v-moldove-minzdrav-predstavil-novye-dannye.html

Количество выздоровевших от коронавируса в Молдове теперь составляет половину от всех выявленных случаев инфицирования.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. К утру пятницы в Молдове по-прежнему 6 тысяч 704 зараженных коронавирусом нового типа, из них активные случаи - 3 тысячи 101. Такие данные представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Число излечившихся от коронавируса выросло до 3 тысяч 369, что составляет половину от общего числа инфицированных в республике с начала пандемии.

Думбрэвяну: мы должны научиться жить с COVID-19>>>

Тест на COVID-19.
© CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicela
COVID-19 в Молдове: зафиксированы еще 213 случаев
Также в Минздраве сообщили об еще одной смерти на фоне осложнений от коронавируса. Таким образом, количество летальных исходов увеличилось до 234.

Число инфицированных COVID-19 сотрудников системы здравоохранения достигло тысячи 444. Из них 611 человек уже выздоровели, а 12 сотрудников этой сферы умерли.

Среди врачей выявлено в среднем 36 случаев заражения на тысячу медиков, а среди медсестер - 29 эпизодов на тысячу специалистов.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП предварительно продлится до конца июня.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1143)

По теме

В России началось массовое производство сверхточного теста на коронавирус
Голикова пояснила, почему России невыгодно занижать данные по коронавирусу
Ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом при разговоре


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Сергей Шойгу - министр обороны России и спасатель номер один - фото
США ответили взаимностью на помощь России в борьбе с коронавирусом
США ответили взаимностью на помощь России в борьбе с коронавирусом
Политический туризм
"Политический туризм" в парламенте Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться