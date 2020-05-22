Суд выдал мандат на заочный арест экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Суд столичного сектора Чеканы в пятницу, 22 мая, выдал мандат на заочный арест экс-лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка на 30 суток. Об этом Sputnik заявил прокурор Ион Каракуян.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и вынес мандат на заочный арест", - сказал прокурор.

Новое уголовное дело касается банковских нарушений ("кража миллиарда").

Прокуроры вызывали Плахотнюка повесткой, а после того, как он не явился на допрос, обратились в суд за мандатом на его арест.

"Если мандат на арест будет опротестован в Апелляционной палате Кишинева, а судьи поддержат применение этой меры пресечения, то будет рассмотрена необходимость объявить его в международный розыск", - отметили в Генпрокуратуре.

В начале текущей недели генпрокурор Молдовы Александр Стояногло объявил на брифинге, что Владимир Плахотнюк – один из главных бенефициаров банковской кражи, и что этому есть достаточно доказательств. Бывший глава Демпартии проходит по трем статьям обвинения: мошенничество, отмывание денег и организация и управление преступной группировкой. Согласно местному законодательству, две из этих статей классифицируются как особо тяжкие, за которые можно получить до 15 лет тюрьмы.

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня прошлого года. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.

Плахотнюк - один из богатейших бизнесменов Молдовы. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.

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