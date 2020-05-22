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Патрульный экипаж.

Десять дней особого контроля на дорогах Молдовы: что нужно знать водителям

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200522/30329708/desyat-dney-osobogo-kontrolea-na-dorogah-cto-nujno-znat-voditeleam.html

Новые меры правоохранительных органов Молдовы направлены на наведение порядка в связи с увеличением количества нарушений правил дорожного движения.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Национальный инспекторат по общественной безопасности (НИОБ) Республики Молдова объявил о старте акции "10 дней спецмер по борьбе с ДТП на дорогах".

Происшествия
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Начиная с пятницы, 22 мая, на протяжении 10 дней в дневное и ночное время патрульные полицейские будут усиленно следить за порядком на национальных и местных трассах по всей Молдове для того, чтобы напомнить водителям о важности дисциплины за рулём, от которой зависит жизнь и здоровье не только автовладельцев, но и пешеходов. 

В оперативных мероприятиях будут задействованы офицеры спецназа Fulger и представители департамента по борьбе с коррупцией Генерального инспектората полиции.

"Мы пережили сложное время, два месяца пандемии, карантина, чрезвычайного положения и заметили, что граждане расслабились. Полиция в эти дни усиливает мониторинг поведения водителей на дорогах", - заявил начальник отдела по предупреждению правонарушений НИОБ Даниел Мазепа на брифинге в пятницу.

Полиция намерена проверять скорость передвижения, разместить машины-"капканы" в местах, где чаще всего фиксируются нарушения правил дорожного движения, задействовать радары, которые позволят выявлять "гонщиков" даже в ночное время, фильтры проверки для тех, кто не выплачивает штрафы. Кроме того, будет проведена операция "Пешеход", которая покажет, как водители уступают дорогу передвигающимся своим ходом, и то, как пешеходы переходят улицы.

"Во время пандемии COVID-19 я часто замечаю случаи, когда водители не пропускают машины скорой помощи. Для этого будет проведена операция "Girofar" ("Мигалка"). Тем, кто рискнет сесть за руль в состоянии опьянения, лучше не делать этого - последствия будут серьезными", - уточнил начальник отдела Управления патрулирования НИОБ Павел Апостол.

Уличные гонки
© CC0 / Pixabay / DariuszSankowski
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Спустя 10 дней состоится пресс-конференция, на которой будут обнародованы результаты спецрейдов патрульных экипажей. 

Недавнее резонансное ДТП, произошедшее в центре Кишинева в ночь с 16 на 17 мая на пересечении улицы Измаильской с проспектом Штефана чел Маре, всколыхнуло молдавскую общественность. В результате погибли два человека. Виновный в фатальной аварии помещен под предварительный арест, в отношении него ведется следствие.  

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