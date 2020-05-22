Примар Кишинева представил новый регламент размещения рекламы в городе

В муниципалитете разработали новый регламент размещения рекламы в молдавской столице. В подготовке документа участвовали дизайнеры, архитекторы и специалисты по рекламе.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан представил новый регламент размещения рекламы в молдавской столице. Правила, которые содержит документ, будут внедрять поэтапно.

По словам Чебана, в городе слишком много рекламных панно, и все они расположены хаотично.

В связи с этим некоторое время назад в примэрии (мэрии) взялись за их проверку, после чего демонтировали более 600 подобных конструкций, которые, как оказалось, установлены нелегально.

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Новые запреты

Разработанный регламент предусматривает разделение Кишинева на несколько зон, в каждой из которых будут действовать свои правила.

"В некоторых реклама будет запрещена полностью. Речь идет в первую очередь об исторической части города. А также о главных артериях Кишинева – проспекте Штефана чел Маре, улице Бэнулеску–Бодони и других. Где-то правила будут более мягкими, но такие послабления будут на окраинах города", - пояснил Чебан.

Столичный градоначальник уточнил, что особое внимание уделили и установке разных плакатов на фасадах зданий.

Старый регламент

"Элементы наружной рекламы часто нарушают не только эстетический вид, но и влияют на безопасность передвижения по улицам. А также они мешают движению транспорта, перекрывают обзор водителям. Часто реклама полностью перекрывает фасад здания", - сказал, в свою очередь, вице-примар Виктор Киронда.

Он обратил внимание на то, что все это реализовывалось на основе предыдущего регламента, который был разработан еще в 2007 году, и с тех пор действует, как некий временный документ.

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"В нем практически не указано никаких правил, какой должна быть эта реклама, в какой форме ее можно размещать в городе. Там говорится лишь о процедуре получения разрешения", - отметил Киронда.

Внедрение новых правил

Говоря о внедрении нового регламента, Чебан уточнил, что это можно начать делать уже в ближайшее время, но поэтапно, чтобы рекламные компании и те, чья деятельность зависит от положений документа, могли перестроиться и не понесли серьезных потерь.

Как подчеркнул примар, в подготовке регламента участвовали в том числе дизайнеры, архитекторы и специалисты по рекламе.

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