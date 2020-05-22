Примар Кишинева представил новый регламент размещения рекламы в городе

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан представил новый регламент размещения рекламы в молдавской столице. Правила, которые содержит документ, будут внедрять поэтапно.
По словам Чебана, в городе слишком много рекламных панно, и все они расположены хаотично.
В связи с этим некоторое время назад в примэрии (мэрии) взялись за их проверку, после чего демонтировали более 600 подобных конструкций, которые, как оказалось, установлены нелегально.
Кишинев продолжают избавлять от рекламных панно>>>
Новые запреты
Разработанный регламент предусматривает разделение Кишинева на несколько зон, в каждой из которых будут действовать свои правила.
"В некоторых реклама будет запрещена полностью. Речь идет в первую очередь об исторической части города. А также о главных артериях Кишинева – проспекте Штефана чел Маре, улице Бэнулеску–Бодони и других. Где-то правила будут более мягкими, но такие послабления будут на окраинах города", - пояснил Чебан.
Столичный градоначальник уточнил, что особое внимание уделили и установке разных плакатов на фасадах зданий.
Старый регламент
Он обратил внимание на то, что все это реализовывалось на основе предыдущего регламента, который был разработан еще в 2007 году, и с тех пор действует, как некий временный документ.
Архитектурные изыски - в каком состоянии историческое наследие Кишинева>>>
"В нем практически не указано никаких правил, какой должна быть эта реклама, в какой форме ее можно размещать в городе. Там говорится лишь о процедуре получения разрешения", - отметил Киронда.
Внедрение новых правил
Говоря о внедрении нового регламента, Чебан уточнил, что это можно начать делать уже в ближайшее время, но поэтапно, чтобы рекламные компании и те, чья деятельность зависит от положений документа, могли перестроиться и не понесли серьезных потерь.
Как подчеркнул примар, в подготовке регламента участвовали в том числе дизайнеры, архитекторы и специалисты по рекламе.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>