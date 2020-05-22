13:22 22 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD17.75
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.66
Поиск
В Оргееве наводят порядок с рекламными щитами

Примар Кишинева представил новый регламент размещения рекламы в городе

Общество
Получить короткую ссылку
20 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200522/30329798/primar-kishineva-predstavil-novyy-reglament-o-razmescheniy-reklamy-v-gorode.html

В муниципалитете разработали новый регламент размещения рекламы в молдавской столице. В подготовке документа участвовали дизайнеры, архитекторы и специалисты по рекламе.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан представил новый регламент размещения рекламы в молдавской столице. Правила, которые содержит документ, будут внедрять поэтапно.  

Ион Чебан
© Sputnik / Victor Iovv
Семь месяцев на посту мэра Кишинева: как Чебан реализует свою программу

По словам Чебана, в городе слишком много рекламных панно, и все они расположены хаотично.

В связи с этим некоторое время назад в примэрии (мэрии) взялись за их проверку, после чего демонтировали более 600 подобных конструкций, которые, как оказалось, установлены нелегально.

Кишинев продолжают избавлять от рекламных панно>>>

Новые запреты

Разработанный регламент предусматривает разделение Кишинева на несколько зон, в каждой из которых будут действовать свои правила.

"В некоторых реклама будет запрещена полностью. Речь идет в первую очередь об исторической части города. А также о главных артериях Кишинева – проспекте Штефана чел Маре, улице Бэнулеску–Бодони и других. Где-то правила будут более мягкими, но такие послабления будут на окраинах города", - пояснил Чебан.

Столичный градоначальник уточнил, что особое внимание уделили и установке разных плакатов на фасадах зданий.

Старый регламент 

Демонтаж рекламных щитов. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Чебан об уличной рекламе в Кишиневе: все должны знать "правила игры"
"Элементы наружной рекламы часто нарушают не только эстетический вид, но и влияют на безопасность передвижения по улицам. А также они мешают движению транспорта, перекрывают обзор водителям. Часто реклама полностью перекрывает фасад здания", - сказал, в свою очередь, вице-примар Виктор Киронда.

Он обратил внимание на то, что все это реализовывалось на основе предыдущего регламента, который был разработан еще в 2007 году, и с тех пор действует, как некий временный документ.

Архитектурные изыски - в каком состоянии историческое наследие Кишинева>>>

"В нем практически не указано никаких правил, какой должна быть эта реклама, в какой форме ее можно размещать в городе. Там говорится лишь о процедуре получения разрешения", - отметил Киронда.

Внедрение новых правил

Говоря о внедрении нового регламента, Чебан уточнил, что это можно начать делать уже в ближайшее время, но поэтапно, чтобы рекламные компании и те, чья деятельность зависит от положений документа, могли перестроиться и не понесли серьезных потерь.

Как подчеркнул примар, в подготовке регламента участвовали в том числе дизайнеры, архитекторы и специалисты по рекламе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Полосы для общественного транспорта и велосипедистов: премьера в Кишиневе
Радость для жителей Кишинева и пригородов: что решил мунсовет
В правильном месте в правильное время: люди на фоне граффити и рекламы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Сергей Шойгу - министр обороны России и спасатель номер один - фото
США ответили взаимностью на помощь России в борьбе с коронавирусом
США ответили взаимностью на помощь России в борьбе с коронавирусом
Политический туризм
"Политический туризм" в парламенте Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться