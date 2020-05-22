Кику рассказал, что думает о будущем Молдовы

Административно-территориальная реформа, изменения в секторе юстиции, сокращение числа государственных вузов до уровня 1991 года, экономические преобразования, а также перспективы Молдовы в ЕС, что думает по этому поводу молдавский премьер.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику представил свое видение того, как изменить ситуацию в стране, не форматируя состав парламента. По мнению главы кабмина, большинство в законодательном органе, состоящее из ПСРМ и Демпартии, а также оппозиционные партии PAS Майи Санду и DA Андрея Нэстасе прекрасно понимают положение, в котором оказалась страна. Премьер считает, что нужно уйти от популистских заявлений и взяться за решение конкретных проблем.

"В самое ближайшее время нужно изменить дела в стране так, чтобы можно было увеличить втрое зарплаты учителям, врачам и другим категориям интеллигенции, которые смогут "просветить" страну и всех нас. Это может показаться трудновыполнимым, но это абсолютно реально", - написал Кику на своей странице в Facebook.

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По его словам, молдавскому политическому классу нужна воля и нулевая терпимость к популизму.

"Более того, считаю, что политическая ситуация также благоприятна, если мы рассмотрим состав парламента. Нынешнее парламентское большинство, плюс депутаты от PAS и DA прекрасно понимают ситуацию, в которой оказалась страна", - подчеркнул премьер.

Свои предложения по изменению положения дел в республике глава правительства разделил на несколько блоков: административно-территориальная реформа, изменения в секторе юстиции, экономике, сельском хозяйстве и реформа образования.

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Административно-территориальная реформа

Как считает премьер, в Молдове самый большой местный административный аппарат на душу населения во всей Европе. В стране сотни примэрий (мэрий) в населенных пунктах, где всего от 700 до 1000 жителей.

"Ежегодно иррационально тратятся миллиарды леев на содержание тысяч чиновников", - сказал глава правительства.

По его словам, кабмин готовит концепцию административно-территориальной реформы.

"Возвращение в 2023 году к рациональной административно-территориальной структуре (аналогичной той, что была до 2003 года) абсолютно необходимо", - отметил Кику.

"Революция" в секторе юстиции

В одиночку, как считает премьер, изменения в этой сфере быстро не провести.

"Система абсолютно коррумпирована, и без "беспощадных ампутаций" у нас нет шансов на успех. Нам нужна внешняя помощь, и, как мы уже говорили с несколькими иностранными чиновниками, такая поддержка возможна", - добавил Кику.

Он привел в пример опыт 60-х годов прошлого века, когда в Молдову приехала группа высокопоставленных специалистов в различных областях, к примеру, эксперты из сферы медицины и сельского хозяйства из Грузии. Это, как считает премьер, можно повторить и сейчас.

"Если говорить более конкретно, думаю, что нам нужно временно привезти в страну десятки немецких, голландских, скандинавских специалистов (прокуроров, судей, экспертов по борьбе с коррупцией, таможенных служащих) или представителей других развитых европейских стран, которые бы "быстро совместили наши эполеты" с европейскими стандартами", - добавил глава кабмина.

Реформа образования

По мнению Кику, сектор образования также нуждается в изменениях. В частности, как отметил премьер, это касается, профессионально-технического и высшего образования.

"Мы подготовили вместе со Всемирным банком и МВФ концепцию этой реформы. В стране должно остаться оптимальное количество (государственных) университетов - не больше, чем до 1991 года", - отметил глава правительства.

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Экономика и публичные финансы

Молдавский премьер уверен, что только благодаря крупным публичным инвестициям в инфраструктуру можно удержать граждан в стране и привлечь инвесторов. Среди других экономических мер, которые предлагает глава правительства, - стимулирующая налоговая политика и администрирование.

"Еще более низкие налоги, но строгое налоговое законодательство. Патенты на торговлю (на данный момент бюджет страны теряет порядка 3 миллиардов леев ежегодно) могут быть сохранены и дальше, но деятельность тех, кто уклоняется от уплаты налогов на миллиарды, используя несчастных патентообладателей, должна быть остановлена. У компаний, которые могут поставлять товары патентообладателям, должен быть специальный режим работы, регламентируемый отдельно", - считает премьер.

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Сельское хозяйство, животноводство и перерабатывающая промышленность

Глава правительства считает, что в аграрном секторе необходимо унифицировать ставку НДС на всей цепи. "Нужно ввести единую ставку в 20%, но сразу же возмещать аграриям выплаты, касающиеся НДС. Конечно, это позволит нам существенно увеличить субсидии в сельском хозяйстве, а также восстановить / развить ирригационную систему", - считает Кику.

Молдова и ЕС

Глава правительства отметил, что последним пунктом в его списке значится "объединение с Европейским Союзом".

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"Это не утопия, если сделаем, что написал выше, - цель очень близка", - заключил премьер.

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