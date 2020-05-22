Перестановки в Нацбанке: замглавы структуры покидает свой пост

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Кристина Харя подала заявление об отставке с поста вице-президента Национального банка Молдовы по личным причинам. Об этом Sputnik заявили в пресс-службе Нацбанка.

Однако, по закону, ее мандат на этом посту истекает через три месяца после подачи заявления об уходе или одновременно со вступлением в должность нового вице-президента НБМ.

Кристину Харю назначили замглавой Нацбанка на четырехлетний срок в сентябре 2019 года. На тот момент у нее был 14-летний опыт работы в финансово-банковском и инвестиционном секторах. Свой пост она покидает за три года до официального окончания мандата.

Ранее в Нацбанке Молдовы проходили обыски, которые связаны с расследованием дела о краже миллиарда. В марте бывшему главе НБМ Дорину Дрэгуцану предъявили обвинение по статьям о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. По аналогичным статьям проходят также бывшие и действующие представители руководства финансового регулятора, среди которых Эмма Тэбырцэ, Аурелиу Чинчлей и Ион Стурзу.

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