Бывший Генпрокурор о том, когда могут арестовать Влада Плахотнюка

Ордер на арест бывшего лидера Демократической партии выдали молдавские судьи, корреспондент Sputnik Молдова разбиралась, когда реально беглый политик может быть привлечен к ответственности.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. До реального ареста бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка пройдет немало времени. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший генеральный прокурор республики Валерий Гурбуля.

Собеседник уточнил: важным шагом в этом направлении стали обвинительные заключения судебных инстанций, на основании которых и был выдан ордер на арест. В то же время, важно, что после решения об арест, Плахотнюка могут официально объявить в международный розыск.

Следующим шагом станет точное определение местонахождения разыскиваемого, а также запуск юридической процедуры его экстрадиции в Молдову.

Гурбуля утверждает: процесс этот довольно сложный и имеет свои нюансы. В Европе действует Конвенция по юридической помощи по уголовным делам. В ней подробно расписаны все шаги по экстрадиции конкретного обвиняемого запрашивающей стране.

"Насколько мне известно, Молдова не подписала двухстороннее соглашение с Соединенными Штатами по юридической помощи в уголовном преследовании. Поэтому даже сложно предположить, какое решение примут власти США по этому, конкретному вопросу", - рассказал экс-глава КС.

Гурбуля напомнил, что именно Соединенные Штаты находятся в топе стран мира, которые не экстрадируют людей, особенно, если речь заходит о бывших политиках или крупных бизнесменах. Если Вашингтон откажет в выдаче Плахотнюка, молдавские прокуроры могут переслать им материалы уголовного дела и решение местных судебных инстанций для того, чтобы противоправные действия получили трактовку в соответствии с законами заокеанского государства.

"Есть проблема, она касается имиджа молдавской юстиции в представлении властей США, которые могут рассматривать это дело как политизированное. Эти факторы могут сыграть роль в отказе американских властей в экстрадиции Плахотнюка", - уточнил Гурбуля.

Суд столичного сектора Чеканы в пятницу, 22 мая, выдал мандат на заочный арест экс-лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка на 30 суток. Об этом Sputnik заявил прокурор Ион Каракуян.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и вынес мандат на заочный арест", - сказал прокурор.

Новое уголовное дело касается банковских нарушений ("кража миллиарда").

Прокуроры вызывали Плахотнюка повесткой, а после того, как он не явился на допрос, обратились в суд за мандатом на его арест.

"Если мандат на арест будет опротестован в Апелляционной палате Кишинева, а судьи поддержат применение этой меры пресечения, то будет рассмотрена необходимость объявить его в международный розыск", - отметили в Генпрокуратуре.

В начале текущей недели генпрокурор Молдовы Александр Стояногло объявил на брифинге, что Владимир Плахотнюк – один из главных бенефициаров банковской кражи, и что этому есть достаточно доказательств.

Бывший глава Демпартии проходит по трем статьям обвинения: мошенничество, отмывание денег, а также организация и управление преступной группировкой. Согласно местному законодательству, две из этих статей классифицируются как особо тяжкие, за которые можно получить до 15 лет тюрьмы.

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня прошлого года. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что беглец может находиться в США.

Плахотнюк - один из богатейших бизнесменов Молдовы. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.

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