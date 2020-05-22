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Анализ на коронавирус.

Новые данные Минздрава: в Молдове зафиксировали еще 143 случая COVID-19

© AFP 2020 / SAJJAD HUSSAIN
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1147)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200522/30332052/novye-dannye-minzdrava-v-moldove-zafiksirovali-novykh-sluchaev-covid-19.html

Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом достигло на сегодняшний день в Республике Молдова 6 тысяч 847 человек.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 143 лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения.

За минувшие 24 часа были проведены 1 тысяча 217 тестов, из которых повторно - 189.

Также за сутки зарегистрированы еще 3 смерти от осложнений, связанных с коронавирусом. Речь идет о двоих жителях Кишинева и одном мужчине из Сорок. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Общее количество летальных исходов, спровоцированных COVID-19, достигло 237. 

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Вместе с тем, в пятницу выздоровели еще 280 пациентов. А за весь период пандемии от коронавируса излечились 3 тысячи 369 человек.  Общее количество зараженных составило 6 тысяч 847. 

Среди заразившихся за минувшие сутки вновь есть медработники: 5 врачей, 8 медсестер, 2 человека из обслуживающего персонала клиник.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП, предварительно, продлится до конца июня.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1147)

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Теги:
Молдова, эпидемия, смертельные случаи, случаи, коронавирус


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