Новые данные Минздрава: в Молдове зафиксировали еще 143 случая COVID-19

Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом достигло на сегодняшний день в Республике Молдова 6 тысяч 847 человек.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 143 лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения.

За минувшие 24 часа были проведены 1 тысяча 217 тестов, из которых повторно - 189.

Также за сутки зарегистрированы еще 3 смерти от осложнений, связанных с коронавирусом. Речь идет о двоих жителях Кишинева и одном мужчине из Сорок. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Общее количество летальных исходов, спровоцированных COVID-19, достигло 237.

Вместе с тем, в пятницу выздоровели еще 280 пациентов. А за весь период пандемии от коронавируса излечились 3 тысячи 369 человек. Общее количество зараженных составило 6 тысяч 847.

Среди заразившихся за минувшие сутки вновь есть медработники: 5 врачей, 8 медсестер, 2 человека из обслуживающего персонала клиник.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП, предварительно, продлится до конца июня.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova