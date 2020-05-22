Под шум мегафонов и лозунгов: в Кагуле рассматривают дело в отношении Шора

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Рассмотрение дела в отношении лидера политической партии "Шор" Илана Шора началось днем в пятницу в Апелляционной палате Кагула.
Под стенами инстанции, несмотря на карантинные ограничения и чрезвычайное положение в отрасли здравоохранения, собрались десятки сторонников лидера политформирования.
Под визг сирен, звуки мегафонов и скандирование политических лозунгов, среди которых - "Илан, мы с тобой!", "Требуем справедливого суда! - началось заседание.
С требованием присутствия прессы на разбирательстве к председательствующему судье Виталию Мовилэ обратилась депутат от партии "Шор" Марина Таубер.
Суд вынужден был прервать заседание, поскольку Мовилэ запретил доступ СМИ в зал, где рассматривается дело.
Председатель суда попросил не нарушать порядок ведения заседания, отметив, что вынужден будет прибегнуть к помощи полиции.
Во второй раз, когда протестующие потребовали освещения процесса в СМИ, судьи АП Кагула удалились на совещание.
Визуально, на митинге присутствует более 50 человек, большинство участников манифестации - пожилые люди, для которых опасность заражения коронавирусом наиболее велика. Протестующие стараются соблюдать требуемые при карантине расстояния между собой, большинство из них - в медицинских масках.
В результате судьи АП Кагула приняли решение о переносе заседания на 12 июня на 11:00 часов.
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