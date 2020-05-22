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Молоток судьи

Под шум мегафонов и лозунгов: в Кагуле рассматривают дело в отношении Шора

© AP Photo / Charlie Neibergall
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200522/30334189/pod-shum-megafonov-i-lozungov-v-kagule-rassmatrivayut-delo-v-otnoshenii-shora.html

Судебное заседание сопровождается митингом сторонников партии "Шор", которые собрались у здания Апелляционной палаты Кагула.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Рассмотрение дела в отношении лидера политической партии "Шор" Илана Шора началось днем в пятницу в Апелляционной палате Кагула. 

Под стенами инстанции, несмотря на карантинные ограничения и чрезвычайное положение в отрасли здравоохранения, собрались десятки сторонников лидера политформирования. 

Под визг сирен, звуки мегафонов и скандирование политических лозунгов, среди которых - "Илан, мы с тобой!", "Требуем справедливого суда! - началось заседание.

С требованием присутствия прессы на разбирательстве к председательствующему судье Виталию Мовилэ обратилась депутат от партии "Шор" Марина Таубер. 

Суд вынужден был прервать заседание, поскольку Мовилэ запретил доступ СМИ в зал, где рассматривается дело.

Заседание Парламента 06/03/2020
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Председатель суда попросил не нарушать порядок ведения заседания, отметив, что вынужден будет прибегнуть к помощи полиции.

Во второй раз, когда протестующие потребовали освещения процесса в СМИ, судьи АП Кагула удалились на совещание.

Визуально, на митинге присутствует более 50 человек, большинство участников манифестации - пожилые люди, для которых опасность заражения коронавирусом наиболее велика. Протестующие стараются соблюдать требуемые при карантине расстояния между собой, большинство из них - в медицинских масках.

В результате судьи АП Кагула приняли решение о переносе заседания на 12 июня на 11:00 часов. 

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Теги:
Кагул, митинг, Шор, суд


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