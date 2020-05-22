В ближайшие дни Ассоциация рестораторов намерена выпустить памятку с правилами, которые касаются работы заведений общественного питания.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Рестораны и кафе в Молдове готовятся к возобновлению работы с 1 июня, но для этого придется строго соблюдать санитарно-эпидемиологические условия.

Как сообщили в пятницу в Ассоциации рестораторов (MĂR, на протяжении последних дней она "тесно сотрудничала с властями, чтобы разработать и утвердить протокол соответствия санитарно-эпидемиологическим условиям, который мог бы обеспечить возобновление деятельности сектора ReCa (рестораны, кафе)".

Источник добавил, что было получено положительное заключение от Национального агентства продовольственной безопасности.

"Готовимся с большой ответственностью и согласно протоколу к открытию с 1 июня ", - отметили в ассоциации, призвав владельцев ресторанов и кафе подготовиться к открытию в полном соответствии с правилами.

Там подчеркнули необходимость понимать, что одно из предварительных условий для возобновления работы - адаптация к требованиям и мерам, рекомендованным властями.

"Эти строгие правила позволят нам обеспечить безопасность сотрудников и клиентов. Мы говорим об адаптации к условиям для обеспечения социальной дистанции, личной гигиены и минимизации риска заражения", - пояснили в структуре.

В ближайшие дни Ассоциация рестораторов намерена выпустить памятку с правилами, которые касаются заведений общественного питания.

"Не думаю, что произойдет наплыв посетителей, потому что, если смотреть по суммам онлайн-доставок блюд из ресторанов сейчас, они значительно уменьшились. Да, часть гостей, завсегдатаев заведений, соскучилась по такому отдыху, но не следует забывать, что у многих просто заканчиваются деньги от вынужденного нахождения дома", - рассказала в интервью Sputnik глава Ассоциации рестораторов (MĂR) Анета Засавицки.

С 16 марта в Молдове приостановлена деятельность кафе, баров, ресторанов и столовых, за исключением тех, которые занимаются доставкой продуктов питания.

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