Примар столицы выступил с уточнением по поводу записи детей в школу

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. В день открытия записи детей в первый класс было подано 4 167 заявлений.
Из них 3 тысячи 700 заявок были обработаны в режиме онлайн посредством платформы E-scoala.
Об этом сообщил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.
Как отметил глава молдавской столицы, для зачисления ребенка в первый класс родителям следует направить заявление в выбранную ими школу.
"Руководители школ могут повторно запросить определенные документы, если уже представленные не выглядят соответствующим образом или если отсутствуют необходимые", - подчеркнул Чебан.
Примар рассказал, когда и как можно записать детей в школу или детский сад>>>
Учреждения будут принимать решения о зачислении детей в конце каждого объявленного этапа.
Получить подробную информацию родители могут, позвонив в колл-центр: (022) 20-16-09.
Все заявления будут рассматриваться в порядке их поступления.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>