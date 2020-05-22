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День знаний.

Примар столицы выступил с уточнением по поводу записи детей в школу

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200522/30335389/primar-vystupil-s-utochneniem-po-povodu-zapisi-detey-v-shkolu.html

Новая онлайн платформа E-scoala пользуется популярностью: через нее уже были поданы тысячи заявок от родителей будущих первоклассников.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. В день открытия записи детей в первый класс было подано 4 167 заявлений.

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Из них 3 тысячи 700 заявок были обработаны в режиме онлайн посредством платформы E-scoala. 

Об этом сообщил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан. 

Как отметил глава молдавской столицы, для зачисления ребенка в первый класс родителям следует направить заявление в выбранную ими школу.

"Руководители школ могут повторно запросить определенные документы, если уже представленные не выглядят соответствующим образом или если отсутствуют необходимые", - подчеркнул Чебан.

Примар рассказал, когда и как можно записать детей в школу или детский сад>>>

Учреждения будут принимать решения о зачислении детей в конце каждого объявленного этапа.

Получить подробную информацию родители могут, позвонив в колл-центр: (022) 20-16-09.

Все заявления будут рассматриваться в порядке их поступления.

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