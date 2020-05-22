Судьба парламентского большинства: что думает Додон о будущем коалиции

По мнению главы республики, вероятность того, что нынешнее парламентское большинство будет существовать еще несколько недель или несколько месяцев, довольно большая.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. В случае ухода из парламентского большинства еще нескольких народных избранников, считает президент Молдовы Игорь Додон, нынешний созыв законодательного органа себя исчерпает.

"Если уйдут еще 2-3 депутата из мажоритарной коалиции, то мы распустим этот парламент… Идеально было бы, чтобы одновременно с президентскими прошли досрочные парламентские выборы", - сказал глава государства в эфире передачи "Президент отвечает".

Он напомнил, что депутаты-социалисты несколько дней назад обратились в Конституционный суд, чтобы выяснить, позволяет ли национальное законодательство проводить выборы первого должностного лица в государстве и нового депутатского корпуса.

"Если КС скажет, что есть такая возможность, мы найдем техническое решение и будем быстро продвигаться", - отметил Додон.

По его мнению, вероятность того, что это парламентское большинство будет существовать еще несколько недель или несколько месяцев, довольно большая.

"Что касается кабмина. Правительство Иона Кику действует. Видел, что его критикуют. Понятно, что-то удается, что-то нет, но в целом кабмин Кику работает, справляется с пандемией и в общем с этой ситуацией", - сказал президент.

Он отметил, что, в случае если у правящего большинства окажется меньше 51 мандата, он встретится со спикером парламента Зинаидой Гречаной и премьером Ионом Кику и обсудит, есть ли смысл, чтобы нынешнее правительство работало дальше в таких политических условиях.

"Что касается другого кабинета министров, не думаю, что будет так просто назначить новое правительство в такой ситуации. Не думаю, что правые рискнут, я был бы рад, чтобы они рискнули и объединились с Плахотнюком, создали новый кабмин. Если они возьмут на себя такую ответственность, подпишут и выдвинут на утверждение президента кандидатуру, тогда посмотрим", - заключил Додон.

Молдавский парламент состоит из 101 депутата. Большинство формируют фракции Партии социалистов и Демпартии. Однако за последние месяцы ряды демократов заметно поредели из-за "политического туризма".

Накануне парламент Молдовы принял решение назначить дату выборов президента на 1 ноября.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova