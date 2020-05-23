Фактор безработицы: как он затронет жителей Молдовы во время пандемии

За весь период действия режима чрезвычайной ситуации и сменившего его ЧП в области здравоохранения из-за рубежа вернулись десятки тысяч граждан Молдовы, вскоре многие из них начнут искать работу, что станет испытанием не для слабонервных - вакансий на всех не хватит.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Конечным последствием распространения коронавируса в мире и в Молдове станет растущая незанятость в сфере труда. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала экономист, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.

В таких условиях, когда спрос на рабочие места будет превышать предложение, жителям республики не придется особо выбирать, как раньше, - престижное место или нет. Стилем жизни станет трудолюбие и повышенное стремление заработать в такой непростой ситуации.

"И у нас, и в Европе прошло время выбора работы. Весь труд будет востребован, вне зависимости от профессии и от имеющегося диплома, люди будут цепляться за любую вакансию", - рассказала Шеларь.

Довольно печальная весть ждет тех граждан республики, которые рассчитывают вернуться на заработки в страны Евросоюза. Из-за ограничительных мер, введенных властями ряда стран ЕС, сделать это будет довольно трудно, а, зачастую, почти невозможно.

"И в странах ЕС уровень безработицы достиг почти 60 миллионов человек. Особенно это касается обслуживающего персонала в гостиницах, в летних кафе, многие лишились своих мест из-за вынужденного простоя в период пандемии COVID-19", - уточнила экономист.

Особо радоваться нечему и тем гражданам Молдовы, которые работали на предприятиях пищевой либо перерабатывающей промышленности в странах Европы. Поскольку раньше там использовали в основном труд мигрантов из-за рубежа, а сейчас введены строгие меры в связи с опасностью распространения вируса нового типа, администраторы таких производств не рискнут нанимать рабочих из-за границы, чтобы не создавать очагов заражения COVID-19 и не подвергать себя огромным штрафам за это.

"Надо предпринять меры, чтобы граждане Молдовы заняли рабочие места у себя на родине. Сейчас необходимо сделать акцент на развитие рынка труда, которого в Молдове, как такового, нет. Цепочка механизмов, которая регулирует отношения между сотрудником, работодателем, профсоюзами, защищающими права граждан, фактически не работает", - заявила собеседница.

Сегодня власти страны должны пересмотреть подход к организации рынка труда, правильно расставить акценты, определить в каких специальностях наиболее нуждается государство и рынок. Без такой парадигмы побороть безработицу будет очень трудно, поскольку из-за пандемии очень многое в мире изменилось, резюмировала Шеларь.

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