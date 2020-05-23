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Важно для жителей и гостей столицы: общественный транспорт в выходные не ходит

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200523/30336953/vazhno-dlya-zhiteley-i-gostey-stolitsy-obschestvennyy-transport-v-vykhodnye-ne-khodit.html

Вынужденные карантинные меры были предприняты городскими властями и на этот конец недели - общественный транспорт не выйдет на линии в течение двух дней.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. В субботу и воскресенье (23 и 24 мая) троллейбусы и автобусы в столице Молдовы ходить не будут. Об этом сообщили в городские власти.

"Такие меры приняты в целях предотвращения распространения COVID-19 среди жителей Кишинева. С понедельника, 25 мая, работа троллейбусов и автобусов возобновится в привычном режиме", - сообщили в примэрии.

Общественный транспорт. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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С 4 мая в общественном транспорте Кишинева необходимо в обязательном порядке находиться в защитной маске, в том числе самодельной (дыхательные пути могут быть защищены и шарфом, платком или каким-либо другим предметом одежды).

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В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП, предварительно, продлится до конца июня.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1149)

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