Важно для жителей и гостей столицы: общественный транспорт в выходные не ходит

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. В субботу и воскресенье (23 и 24 мая) троллейбусы и автобусы в столице Молдовы ходить не будут. Об этом сообщили в городские власти.
"Такие меры приняты в целях предотвращения распространения COVID-19 среди жителей Кишинева. С понедельника, 25 мая, работа троллейбусов и автобусов возобновится в привычном режиме", - сообщили в примэрии.
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