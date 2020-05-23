Кику ответил румынскому евродепутату

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику ответил на критику со стороны румынского европарламентария Зигфрида Мурешану, который написал на своей странице в Facebook, что правительство республики не справляется с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, потому что ранее не справилось с реформами.

"Смотрю я на этих румынских мальчиков в евроструктурах, которые пытаются взять над нами "шефство"... Потерянные, ничего в жизни и в стране не добившиеся, способные только "мячи приносить"... Что сделал ты для своей страны, ведь она стонет от самой большой коррупции в Европе? У тебя в одном уезде Сучава больных коронавирусом столько, сколько половина всех заразившихся в Молдове. И врачей примерно столько же", - написал Кику на своей странице в Facebook.

По его словам, умершие от COVID-19 в уездах молдавской части Румынии — это 40% всех скончавшихся в стране. "И в два раза больше умерших молдаван на правом берегу, чем на левом, хотя численность населения равная", - добавил Кику.

Вслед за ответом молдавского премьера на выпад румынского европарламентария поступила реакция от МИД Румынии. Внешнеполитическое ведомство страны-соседки осудило заявления Иона Кику. В позиции министерства указано, что "подобные заявления демонстрируют неуважение к Румынии и двусторонним отношениям стратегического партнерства по евроинтеграции Молдовы".

Кику пока не отреагировал на заявление МИД Румынии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova