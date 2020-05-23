Пожертвования кишиневцев для борьбы с COVID-19: как ими распорядились

Денежные средства, поступившие в частных лиц и экономических агентов, направлены различным столичным медицинским учреждениям.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Столичный градоначальник Ион Чебан рассказал о продолжающемся процессе распределении поступлений в фонд борьбы с коронавирусом.

"Мы транспарентны и следим за распределением каждого бана, который инвестируется в муниципальный бюджет. Также мы поступаем с финансовыми средствами, которые поступают на счет примэрии со стороны граждан для медицинских учреждений, задействованных в лечении больных COVID-19", - написал мэр на своей странице в Facebook.

По его словам, на этой неделе рабочая группа, созданная для распределения пожертвованных денежных сумм, приняла решение перевести финансовых средств следующим образом:

по 250 тысяч леев – территориальным медицинским ассоциациям (AMT) Буюкан, Чекан, Рышкановки и Ботаники;

150 тысяч леев – AMT Центр;

по 100 тысяч леев – муниципальным больницам "Святого Архангела Михаила", №4 и №1;

главное управление соцпомощи и здравоохранения получило 50 тысяч леев на организацию транспорта для медработников и 100 тысяч леев на питание медперсонала.

"На предоставленные деньги медицинские учреждения закупят лекарства, защитные средства, перчатки, халаты, маски, очки, термометры и другое. Отмечу, что остаток на счету примэрии из пожертвований граждан составляет 573 тысячи леев и 50 тысяч евро", - отметил Чебан.

По его словам, счет для пожертвований остается открытым.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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