Пожертвования кишиневцев для борьбы с COVID-19: как ими распорядились

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Столичный градоначальник Ион Чебан рассказал о продолжающемся процессе распределении поступлений в фонд борьбы с коронавирусом.
"Мы транспарентны и следим за распределением каждого бана, который инвестируется в муниципальный бюджет. Также мы поступаем с финансовыми средствами, которые поступают на счет примэрии со стороны граждан для медицинских учреждений, задействованных в лечении больных COVID-19", - написал мэр на своей странице в Facebook.
По его словам, на этой неделе рабочая группа, созданная для распределения пожертвованных денежных сумм, приняла решение перевести финансовых средств следующим образом:
- по 250 тысяч леев – территориальным медицинским ассоциациям (AMT) Буюкан, Чекан, Рышкановки и Ботаники;
- 150 тысяч леев – AMT Центр;
- по 100 тысяч леев – муниципальным больницам "Святого Архангела Михаила", №4 и №1;
- главное управление соцпомощи и здравоохранения получило 50 тысяч леев на организацию транспорта для медработников и 100 тысяч леев на питание медперсонала.
По его словам, счет для пожертвований остается открытым.
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>