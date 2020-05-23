Прекрасный повод напомнить депутатам об их миссии: обращение Гречаной

Глава законодательного органа республики в своем послании народным избранникам сделала акцент на роли парламентариев и на том, что ждут от них граждане.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Спикер Зинаида Гречаная обратилась к коллегам по случаю Дня парламента республики.

Высшее законодательное собрание Молдовы, как напомнила его нынешний председатель, было основано 23 мая 1991 года, став преемником Верховного Совета, и именно тогда депутаты проголосовали за независимость республики.

"За эти 29 лет наша страна прошла сложный путь, полный вызовов и преобразований. Парламент также претерпел изменения, а число депутатов законодательного органа сокращено с 371 до 101", - отметила Гречаная.

По ее словам, но роль законодателя остается неизменной - "представлять избирателя, доверившего ему мандат".

"И сегодня я хотела бы напомнить всем депутатам о происхождении этого латинского слова, которое означает "уполномоченный". Люди доверили вам свой голос, и они справедливо ждут, что вы измените их жизнь к лучшему. Никаких закулисных политических игр, никакой беспринципной защиты личных интересов граждане не ждут. Они хотят лучшей жизни для всех. Как вы и обещали", - подчеркнула спикер.

Как считает Гречаная, чтобы оправдать эти ожидания, нет другого пути, кроме принятия законов - в сфере развития экономики, социальной защиты и здравоохранения, образования и прав человека, в других важных областях.

"И, самое главное, – мы должны заботиться о гражданах. Только так мы можем улучшить имидж парламентского института в Молдове. Сегодня, в День парламента, желаю депутатам ответственности, много хороших инициатив, успехов в их реализации и никогда не разочаровывать своих избирателей", - заключила Гречаная.

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