Новые данные Минздрава: число выздоровевших растет

В министерстве здравоохранения рассказали о состоянии пациентов, госпитализированных с COVID-19, и представили информацию об излечившихся и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. Число излечившихся от коронавируса нового типа в Молдове достигло 3 тысяч 452 человек. Соответствующие данные представили в субботу в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что за сутки выписаны еще 83 пациента, госпитализированных ранее с коронавирусной инфекцией.

За последние 24 часа в Центр COVID-19 доставили 43 пациентов с подозрением на COVID-19.

Всего в республике подтверждены 6 тысяч 847 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 859 - в Приднестровье.

Состояние здоровья пациентов: 286 - в тяжелом состоянии (из них 23 подключены к аппаратам ИВЛ), 609 - средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном состоянии.

На сегодняшний день подтверждены тысяча 462 случая заражения COVID-19 среди работников системы здравоохранения, в том числе: 343 врача, 566 медсестер, 75 фельдшеров, 20 фармацевтов, 458 сотрудников вспомогательного персонала.

В Минздраве сообщили еще об одном летальном исходе. Так, скончался 73-летний житель Кишинева, которого перевели из больницы "Святой Троицы" в институт скорой помощи 15 мая. У пациента диагностировали двустороннюю интерстициальную пневмонию, инсульт.

Таким образом, в Молдове зарегистрировано 238 летальных исходов пациентов с COVID-19.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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