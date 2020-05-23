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Молдавские леи

Есть ли у Молдовы деньги на выплату пенсий и зарплат бюджетникам

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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33110
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200523/30339543/est-li-u-moldova-dengi-na-vyplatu-pensiy-i-zarplat-byudzhetnikam.html

Глава государства охарактеризовал текущую экономическую ситуацию в республике как "непростую", но отметил, что текущие платежи будут обеспечены.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что правительство в состоянии обеспечить выплаты пенсий, зарплат и социальных и пособий.

"Ситуация экономическая непростая. Но в нынешних условиях правительство может обеспечить все текущие платежи – пенсии, зарплаты, социальные выплаты. Кроме этого мы нашли возможность и запустили инфраструктурные проекты", - отметил Додон в эфире передачи "Президент отвечает".

По его словам, на этой неделе правительство приняло решение о выделении 1,3 миллиарда леев на строительство дорог.

© CC0 / Pixabay / Bru-nO
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"На каждое село по одному миллиону леев и больше будем выделять. Думаю, в течение 3-4 недель работы начнутся в каждом населенном пункте. Дополнительно выделили 100 миллионов леев на ремонт дорог в Кишиневе, и еще 25 миллионов на дороги в Бельцах", - отметил глава государства.

Глава правительства Ион Кику ранее заверил, что "приоритет государства - покрытие расходов социального характера".

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