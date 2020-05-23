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Салон красоты.

Когда вернутся к предоставлению всего спектра услуг молдавские салоны красоты

© CC0 / Pixabay / HoliHo
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1158)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200523/30340303/kogda-vozobnovyatsya-vse-uslugi-moldavskikh-salonov-krasoty.html

Парикмахерские возобновили работу, однако некоторые косметические заведения смогут вновь открыть свои двери только при определенных условиях.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Послабление мер и возвращение к нормальному образу жизни основывается на двух ключевых параметрах – развитии эпидемиологической ситуации с COVID-19 и уровня заражений. Об этом заявил глава Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ.

В парикмахерской, архивное фото.
© Sputnik / Руслан Кривобок
Учимся жить с COVID-19: новые правила для клиентов и работников парикмахерских

По его словам, в основе принимаемых решений о снятии определенных ограничений и возобновлении ряда видов деятельности стоит риск заражения.

Касаясь того, почему разрешили именно услуги по стрижке и укладке, Фуртунэ отметил, что подобный вид деятельности представляет наименьший риск инфицирования коронавирусом для мастеров.

"В случае с услугами по маникюру специалисты находится на дистанции 30 сантиметров от лиц клиентов в течение довольно продолжительного времени, за которое могут подхватить вирус", - отметил чиновник.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения. После этого парикмахерским разрешили вернуться к работе по оказанию услуг стрижки и укладки при условии строгого соблюдения норм и рекомендаций властей.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1158)

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